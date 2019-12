Läuft doch etwas zwischen Patric und Rivana?

«Patric und Rivana sind gerade Händchen haltend an mir vorbeigegangen», schreibt ein Leser. Gesichtet hat er die beiden an Heiligabend in einer Bar in Widnau SG.

Rivana galt in der letzten Bachelor-Staffel lange als Favoritin, am Schluss wurde sie aber nur Zweite. Ist jetzt doch noch die Liebe zwischen den beiden entfacht? Bachelor Patric verneint. «Ich war bei Verwandten in St. Gallen.» Sein Grosi wohnt im Rheintal.

«Gechillt und geredet»



Rivana habe ihm die Bar in Widnau empfohlen. «Ich war mit meinen Cousins dort, Rivana mit ihren Leuten.» Zwischen ihnen laufe aber nichts, auch Händchen hätten sie nicht gehalten. «Wir haben gechillt und miteinander geredet. That's it.»

Die grosse Liebe fand Patric in dieser Staffel nicht. Wie wir seit vergangener Woche wissen, funkte es nicht zwischen ihm und Grace, der Gewinnerin. Es habe einfach nicht gepasst.

Hier vergibt Patric die letzte Rose.



(woz)