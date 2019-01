Bastian und Manuela kuscheln in Luxus-Suite

Draussen schüttets und stürmts, drinnen lodert das Kaminfeuer: Bastian Baker (27) und Manuela Frey (22) haben es sich übers Wochenende in einem Zürcher Hotel gemütlich gemacht. Auf Instagram geben der Musiker und das Model am Sonntag Einblicke in die Suite, die sie sich im Fünf-Sterne-Haus Widder in der Zürcher Altstadt teilen.

Manuela postet direkt aus der Badewanne, Bastian freut sich über sein Feuer. Und gibt eine ausgiebige Videoführung durch die Räumlichkeiten – die auch am ungemachten Bett vorbei führt.

«Wir filmen etwas Cooles»

Der Aufenthalt sei allerdings «zu kurz, wie immer», schreibt Bastian. Im Video ist zudem zu erkennen, dass die beiden noch Besuch von einem Kamerateam erhielten. «Wir filmen etwas was Cooles», so Bastian.

Gibts bald ein neues Musikvideo, in dem die beiden Lovers zusammen zu sehen sind? Schon für den Clip «Stay» zeigten sich vergangenen Sommer innig vor der Kamera. Auf Anfrage von 20 Minuten wollten die beiden nicht verraten, worums beim Dreh geht. «Geheim», erklärt Manuela.

Fürs Video zum Song «Stay» zeigten sich Bastian und Manuela erstmals gemeinsam vor der Kamera.



(fim)