Andrina und Kenny haben das erste Jahr geschafft

Neun Wochen Rosenkampf hat Kenny Leemann (24) letztes Jahr gemeistert – und sich die letzte Rose von Bachelorette Andrina Santoro geholt. Dieser Moment war gestern genau ein Jahr her.

Umfrage Hast du einen Partner oder eine Partnerin? Ja, ich bin glücklich vergeben.

Nein, bin single und ready to mingle.

Bin in einer On-Off-Beziehung.

Ich bin single und will das auch so.

Ich bin verheiratet.

Kritikern der Show war klar: Das wird nicht lange halten. Doch das Paar trotzt allen Skeptikern – ihre Liebe hält. Die beiden sind nicht nur das letzte verbleibende Paar aus allen Schweizer «Bachelor»- und «Bachelorette»-Staffeln, sie sind auch schon wichtige Beziehungsschritte weitergekommen.

Kenny kocht

Sie haben erste Krisen gemeistert, sich beinahe getrennt – und sind heute immer noch glücklich verliebt. Seit Anfang März wohnt das Paar zusammen und hat sich zwei Bengal-Katzen-Babys angeschafft. Coco und Jambo haben, wie es sich als Influencer gehört, natürlich einen eigenen Instagram Account.

Den Jubliäumstag feierten die beiden zu Hause mit einem gemeinsamen Znacht – das Kenny zubereitet hatte. Es gab Pasta, Poulet, Salat und ein Glas Rotwein zum Candle-Light-Dinner. Den Abend liessen sie vor dem Fernseher ausklingen, sagt Andrina.

Andrinas Liebespost

Andrina feierte das Einjährige noch mit einem Insta-Post, in den sie die schönsten Pärli-Bilder vom vergangenen Jahr packte. Dazu schrieb sie: «Ein Jahr voller Erinnerungen mit dir». Auf den Bildern gibts die volle Ladung Liebesglück, mit Kuss-Fotos vor dem Eiffelturm, auf dem Balkon oder klassisch vor einem Sonnenuntergang.



Es fühle sich nach mehr als einem Jahr an, kommentierte Kenny die Fotos. «Weil wir so viel erreicht und erlebt haben.» Sie hätten Liebe, Spass, Streit, gute und harte Zeiten gehabt. «Und genau das macht es für mich irgendwie perfekt.»

«Es ist viel passiert!», sagt auch Andrina. Die Reisen und der Zusammenzug seien für sie die Highlights im ersten Paarjahr.

Neue Staffel verschoben

Derweil muss die nächste Bachelorette Chanelle Wyrsch (23) noch auf ihren Einsatz warten: Die sechste Staffel «Bachelorette» wird wegen der Corona-Pandemie um zwei Wochen nach hinten verschoben. Die Landschaftsgärtnerin und Schlagersängerin wird neu ab dem 20. statt am 6. April auf 3+ nach ihrer grossen Liebe suchen.

(kro)