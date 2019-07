Brauchts mehr Body Positivity für Männer?

«Wir müssen über männliche Body Positivity reden, das ist längst überfällig», beginnt der Text zu einem Instagram-Post, den der Zürcher Fotograf Elay Neal Moses (23) vor ein paar Tagen veröffentlichte. Auf dem Bild ist ein Mann oben ohne zu sehen. Er hat Brusthaare und kein Sixpack. Das Thema des Beitrages: Körpervorbilder für Männer.

Umfrage Bist du mit deinem Körper zufrieden? Ich (männlich) bin rundum glücklich mit meinem Körper, so wie er ist.

Ich (weiblich) bin rundum glücklich mit meinem Körper, so wie er ist.

Ich (männlich) finde meinen Body ganz okay, ein paar Dinge daran verunsichern mich manchmal trotzdem.

Ich (weiblich) finde meinen Body ganz okay, ein paar Dinge daran verunsichern mich manchmal trotzdem.

Ich (männlich) fühle mich in meinem Körper extrem unwohl – mich in Badekleidung zu zeigen, ist eine grosse Überwindung.

Ich (weiblich) fühle mich in meinem Körper extrem unwohl – mich in Badekleidung zu zeigen, ist eine grosse Überwindung.

Fakt ist: Während bei Frauen die Diskussion über unrealistische Schönheitsideale und den damit verbundenen Druck zum perfekten Aussehen öffentlich stattfindet, wird bei den Männern das Thema in den (sozialen) Medien sowie privat totgeschwiegen.

«Frauen haben nun endlich die Wahrnehmung von weiblicher Schönheit in eine Richtung gelenkt, die alle Formen, Grössen und Farben einschliesst», schreibt Elay weiter in seinem Kommentar. Diese Diskussion habe aber nie den männlichen Körper miteinbezogen – und wenn, dann sei das Echo darauf nie gross genug gewesen.



«Depressionen und Esstörungen haben auch Männer»

«Der Schönheitsdruck, den die Gesellschaft auf einen ausübt, betrifft aber beide Geschlechter», so Elay gegenüber 20 Minuten. Auch Männer würden deswegen teils unter Depressionen oder Essstörungen leiden – nur werde selten darüber geredet: «Über Emotionen zu sprechen, passt nicht ins starke Männerbild.»

Ganz anders bei Frauen: «Sie geben offen zu, wenn sie unsicher mit ihrem Körper sind», heisst es in Elays Insta-Statement. Wenn aber Männer über solche Probleme sprächen, seien die Reaktionen oft destruktiv: «Männer werden in der gleichen Situation als zu wenig selbstbewusst oder als zu eitel bezeichnet.» Dabei könnte die Konversation über verschiedene Körper Männern helfen, die sich mit ihren Körpern nicht wohlfühlen.

Alle männlichen Körpertypen sollten repräsentiert werden

Gemäss Elay geht es keineswegs darum, den athletischen, männlichen Körper zu diskriminieren, denn der «ist genauso schön und wurde hart erarbeitet». Vielmehr wünscht er sich, dass «alle männlichen Körpertypen in der Öffentlichkeit repräsentiert sind» und dass «Natürlichkeit mehr Platz hat».

Dies soll auch auf Social Media stattfinden: «Druck auf Social Media ensteht, wenn man sich durch übertriebene und inszenierte Posts beeinflussen lässt. Schön wäre es, würde man aufhören, extreme und unrealistische Dinge als echt zu verkaufen.»

Elay hat selber fast 35'000 Abonnenten auf Instagram – unter Druck fühlt er sich deswegen aber nicht: «Ich habe kein Problem damit, meinen Körper zu zeigen. Auf Instagram tue ich es aber nicht.»

Es sei wichtig, eine Diskussion zu starten

Und wie kann man nun männliche Body Positivity und Diversity in den Alltag bringen? Elay hat einen Lösungsansatz: «Grosse Brands sollten vermehrt auch Männer jeder Art in der Werbung zeigen – nicht nur bildschöne, athletische Models.» Das Wichtigste sei es, eine Diskussion zu starten, denn verschiedene Körper sollen sichtbar werden.

Auf Instagram gibt es sehr wenige männliche Influencer, die sich mit dem Druck hoher Körperideale befassen – und damit, wie man ihm entgegenwirkt. Wer sie sind und was sie zu sagen haben, erfährst du in der Bildstrecke oben.



Findest du auch, dass die Diskussion über männliche Körperideale offen und ohne Vorurteile stattfinden muss? Dann teile deine Gedanken in der Kommentarspalte.

(mim)