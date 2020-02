Warum hat Chanelle ihre Vergangenheit gelöscht?

Sie startete ihre Karriere mit 15

2012 hatte Chanelle Wyrsch ihren ersten TV-Auftritt bei «Immer wieder sonntags», einer deutschen Volks- und Schlagersendung auf ARD. Damals war sie gerade mal 15 Jahre alt. Zu der Zeit tritt sie an Wochenenden auch mit ihrer Schwester Yasmine (29) als Schlagerduo Yasmine und Chanelle auf.

Sie hat eine Bürolehre gemacht

Nach ihrer erfolgreichen «Deutschland sucht den Superstar»-Teilnahme 2017 (Top 6!) spielte und sang Chanelle in verschiedenen Musicals mit. Die Zugerin war nach der Casting-Show in «Grease» und bis Januar 2019 in «Sister Act» zu sehen. Falls das Showbiz ihr mal zu viel werden sollte, kann sie mit ihrer KV-Lehre immer noch beim Gartenbau-Geschäft ihres Vaters einsteigen – wo sie auch ab und zu aushilft.

Sie hat ihr Insta ausgemistet

Versucht Chanelle für ihre Rolle als Bachelorette ihr Image zu schärfen? Auf ihrem Instagram sind derzeit 201 Bilder zu finden, das älteste datiert vom 30. Juli 2018. Damit hat sie auch die ganze DSDS-Zeit ausgelöscht.

Sie ist zweifache Tante

Auf Instagram posiert sie wie ihre Bachelorette-Vorgängerinnen in Dessous und Bikinis an den verschiedensten Stränden und in Städten auf der ganzen Welt. Die Liebe zu ihrem kleinen Hund Coco zelebriert sie mit herzigen Kuschelbildern direkt aus dem Bett – und sie hat sogar ein eigenes Story-Highlight für ihn angelegt. Ausserdem wird klar: Wyrsch ist ein Familienmensch. Letztes Jahr ist sie zum zweiten Mal Tante geworden.

Sie ist überdurchschnittlich gross

Chanelle schreibt auf ihrer offiziellen Website, dass sie 1,78 Meter gross ist und keine Tattoos oder Piercings hat.

Sie ist seit rund zwei Jahren Single

Bei DSDS lernte sie 2017 ihren Ex-Freund Alexander Janke (32) kennen, mit dem sie danach auch im Musical «Grease» auftrat. Bis vor ungefähr zwei Jahren war sie mit dem DSDS-Zweitplatzierten zusammen. Wann genau sich die beiden getrennt haben, ist unklar. Jedoch war sie beim Start von «Sister Act» Anfang 2019 wieder solo.

Sie macht mit «Die Bachelorette» auch Promo

Auf Social Media postete Chanelle vor zwei Monaten Teaser für neue Songs, die 2020 inklusive Musikvideo veröffentlicht werden. Auf Facebook schreibt sie, dass «zwei neue Schlagersongs im Kasten» seien. Und fügt an: «2020, ich komme!». Mit dem Bekanntheits-Push als Bachelorette lassen sich die beiden Songs «Auf hauchdünnem Eis» und «Reise ins Paradies» bestimmt besser verkaufen.

Sie hat einen weirden Gesangstrick

Gegenüber Bäckstage.ch verrät Chanelle, wie sie sich vor einem Auftritt vorbereitet. «Ich übe mit einem Kugelschreiber oder Stabilo. Diesen nehme ich quer ins Maul. Das hilft mir beim Klang des Tons.» Ob ihr dieses Manöver auch als neue Bachelorette hilft wird sich auf 3+ voraussichtlich ab April zeigen.

(kro)