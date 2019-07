Christa Rigozzi wehrt sich gegen Figur-Kritiker

Auf Ibiza macht Christa Rigozzi zusammen mit ihrem Mann, Giovanni Marchese (41), und den Zwillingen, Alissa und Zoe (beide 2), gerade Ferien. Einblicke in die entspannte Familien-Zeit gewährt die Ex-Miss-Schweiz beinahe täglich auf Instagram – doch der schöne Schein trügt. Statt Komplimenten erntet die 36-Jährige auf eines ihrer Ferien-Bilder Kritik.

Umfrage Folgst du Christa Rigozzi auf Instagram? Ja. Ich folge ihr schon sehr lange.

Ich habe Christa erst vor wenigen Wochen entdeckt und finde ihr Profil toll.

Christa Rigozzi interessiert mich nicht, daher folge ich ihr auch nicht.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Am Samstag postete Rigozzi ein Selfie, auf dem sie im Bikini am Poolrand liegend zu sehen ist. Der Schnappschuss erhielt in den ersten Stunden zwar knapp 1'300 Likes, in der Kommentarspalte wurde jedoch die Figur der zweifache Mutter bemängelt.

«Zu dünn, kein Vorbild, keine Reserven»

«Krass, wie dünn du geworden bist! Echt schade. Du warst mal eine bildhübsche Frau und bestehst jetzt nur noch aus Knochen. Kein Vorbild für deine 2 Töchter», schreibt etwa eine Userin zu dem Pool-Foto.

Eine andere Followerin findet Christas Figur ebenfalls «so dünn nicht mehr schön». Um ihre Gesundheit macht sich ein weiterer Nutzer sorgen: «Das ist etwas zu dünn. Es ist aber deine Sache keine Reserve zu haben. Meistens spürt es Frau dann ja erst, wenns zu spät ist.»

Mit der Veränderung ihrer Figur habe sie auch ihre Vorbildfunktion verloren, findet eine Followerin: «Du stehst in der Öffentlichkeit und solltest ein Vorbild sein. So mager bist du es leider nicht mehr. Macht ja fast Angst. Soll kein Angriff sein.»

Christa wehrt sich

Während ihre Fans die Moderatorin in Schutz nehmen und den Kritikern «Neid» vorwerfen, meldete sich kurz darauf auch Christa selbst zu Wort. Insbesondere das beinahe nur Frauen unter dem Bild ihre Figur bemängeln, findet sie sehr schade.

«Warum sind es immer nur Frauen die gegen Frauen Kritik üben? Es tut mir leid, aber ich bin sehr gesund! Manchmal ist einfach die Perspektive eine anders. Wir Frauen sollten für einander da sein und uns nicht immer kritisieren», so Rigozzi. Und fügt an: «Peace & Love».



(kao)