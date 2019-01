Coop kündigt Vertrag mit Melanie Winiger

Melanie Winiger war das Aushängeschild der Öko-Modelinie Naturaline von Coop. Bis 2013 stand die 40-Jährige sogar selbst für die Marke als Model vor der Kamera und entwarf von 2014 bis 2017 ihre eigene Kollektion aus fairer Bio-Baumwolle, die auch ihren Namen trug.

Bis 2013 stand Melanie Winiger selbst für Naturaline als Model vor der Kamera.

Nach zehn Jahren haben der Detailhändler und die Schauspielerin nun ihre Zusammenarbeit beendet, wie ein Sprecher der Regionalzeitung «Der Rheintaler» bestätigt. «Der Detailhändler und die Tessinerin haben sich getrennt», heisst es. Wie viel Geld Winiger an dem Deal verdient hat, verrät er nicht. Und auch ihr Management hüllt sich diesbezüglich in Schweigen.

Trennung geht vom Detailhändler aus

Melanies Sprecherin gibt allerdings bekannt, dass die Trennung von Coop ausgegangen sei. Für die Schauspielerin sei die Kooperation angesichts des sozialen und ökologischen Gedankens von Naturaline nämlich mehr als ein klassischer Werbedeal gewesen.

In der Textilbranche habe Coop in den letzten Jahren aber stark an Umsatz verloren. Schuld daran sei die starke Konkurrenz von Zalando und anderen Online-Händlern. Dennoch sei man mit der Entwicklung zufrieden, erklärt der Coop-Sprecher.

