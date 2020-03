Isolation macht die Schweizer Stars kreativ

Sie sind gerade erst in ihre erste gemeinsame Wohnung gezogen. Jetzt erleben Andrina Santoro (27) und Kenny Leemann (24) das Päärli-Zusammenleben gleich mal in extremis: Durch die Coronavirus-Pandemie bleibt das «Bachelorette»-Paar dieser Tage (wie die grosse Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer) zu Hause.

Hat Sportfreak und Influencerin Andrina bis vor kurzem noch täglich in ihrem Stamm-Gym trainiert, hat sie inzwischen ihr Training in die heimische Stube auf den Teppich verlegt. Und lässt auch ihre Follower teilhaben: Am Montag stellte sie ein 20-minütiges Ganzkörper-Workout online.

Auch andere Schweizer Prominente haben sich überlegt, wie sie ihre arbeitsfreie Zeit sinnvoll nutzen können, um den Menschen daheim einen Mehrwert zu schaffen. Oder sie einfach zu unterhalten.

Was Musiker Bastian Baker geplant hat, wie Comedian Hazel Brugger ihre Zeit vertreibt und was Produzent Roman Camenzind anbietet, erfährst du in der Bildstrecke oben.

(kfi)