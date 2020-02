«Ich habe in der U-Bahn in meinen Pulli geatmet»

David Beer ist mit «Switzerland's Next Topmodel» bekannt geworden. Die Karriere des Zürchers nimmt gerade Fahrt auf – im Januar lief er für Gucci. Nun war er für die Fashion Week, die am Montag zu Ende ging, in Mailand.

Die Aufregung um die Ausbreitung des Coronavirus in Norditalien habe ihm ein mulmiges Gefühl gegeben. «Man merkt es vor allem in der U-Bahn», sagt David. Das liege daran, dass dort ein Wind wehe und der öffentliche Verkehr – gerade während der Fashion Week – überfüllt sei. Seine Vorsichtsmassnahme: «Ich habe in den Ärmel meines Pullis geatmet.»

«Jede und jeder könnte infiziert sein»

Bei einer Afterparty, zu der er eingeladen war, hätten die Türsteher beim Einlass genauer als sonst hingeschaut. «Es hat mich erstaunt, wie viel strikter alles geregelt war. Es wurde sichergestellt, das wirklich nur geladene Gäste eingelassen werden», meint David.

Trotz der spürbar angespannteren Stimmung hat sich der 20-Jährige nicht davon abhalten lassen, zwischen den Fashion Shows in Mailands Chinatown zu flanieren. Es könnte jede und jeder mit dem Virus infiziert sein, sagt Dave, «nicht nur die vielen asiatischen Models, die im Moment durch die Stadt laufen».





