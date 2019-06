«Ich kauf’ dein Haus,

– mit diesen Zeilen warb Rapperin Loredana bereits Mitte April auf Instagram für ihren neuen Song «Labyrinth», der nun in der Nacht auf Freitag um Mitternacht auf verschiedenen Kanälen erschienen ist.

Wer erwartet hat, dass hinter dem bedeutungsvollen Begriff Labyrinth mehr Informationen rund um die Betrugsvorwürfe oder etwas Emotionales über den Tod ihres Vater steckt, wird enttäuscht. Stattdessen rappt Loredana darüber, dass sie Style, eine Million und viele Autos hat. So heisst es etwa:

«Roll’ im Maserati Spider. Mein Dresscode immer eins a. Mein Leben heute Highclass. Mag italienische Designer.»

Auch vergisst sie nicht, ihre kleine Familie – Tochter Hana und ihren Ehemann Mozzik – zu erwähnen. Loredana rappt:

«Keine Sorgen mehr, ich habe meine Mio. Doch scheiss auf Geld, meine Tochter ist die Prio. Hana, Mozzik, Lori - Rapstar-Trio.»

Hat der Tod ihres Vater sie wieder zur Musik gebracht?

Vor rund zwei Wochen gab Loredana auf IGTV an, die ganzen Festivals abgesagt zu haben. Damals wollte sie sich eine Auszeit von der Musik nehmen. Auslöser waren Betrugsvorwürfe eines Walliser Ehepaares. Die Rapperin soll dieses um rund 700'000 Franken gebracht haben. Für Loredana gilt die Unschuldsvermutung.

Doch der Tod ihres Vaters vor wenigen Tagen scheint die Rapperin wieder daran erinnert zu haben, ihrer Leidenschaft zu folgen. So schrieb sie am Dienstag unter dem Cover von Labyrinth: «Mein Vater war stolz auf mich. Dass ich das tun kann, was ich liebe: Musik. Auch wenn er uns verlassen hat, war ihm wichtig, dass ich genau das weitermache – für ihn. Für meine Familie.»

Im neuen Song beruhigt Loredana auch ihre Mutter. Es sei alles gut, weil sie ja ihren Traum lebe.

Darum geht es im neuen Song von Loredana

Am Ende des Musikvideos wird auch ein Special Box-Set mit dem Titel «King Lori» präsentiert, welches man vorbestellen kann.

Hier noch der ganze Text zum neuen Song:

Ich kauf’ dein Haus, kauf deine Frau und kauf dich mit (hahaha). Ich hab’ mich niemals ausgezogen für die Klicks (Tick-Tack, Tick-Tack).

Ja, die Zeit fliegt,

auf einmal macht jeder auf Society (what),

Die Zähne weiss wie meine Nikes

(more money, more problems, B.I.G).

Babe, Babe – Oh mein Gott, wie ich wieder ausseh (pfeifen).

Ahh. Ich mach die Strasse zu ‘nem Laufsteg (haha),

Mein Haus 'n Labyrinth, ich finde keinen Ausweg (nö),

Doch alles gut Mama, weil ich meinen Traum leb.

Keine Sorgen mehr, ich habe meine Mio (Mio).

Doch scheiss auf Geld, meine Tochter ist die Prio (Prio).

Hana, Mozzik, Lori - Rapstar-Trio (Trio).

Du willst wissen, wer ich bin? Check meine Bio.

Ref (2x):

Ich schein’ so hell, all die Hater werden blind,

Diamanten auf der Kette und dem Ring (bling bling),

Mein neues Haus wie ein Labyrinth (Labyrinth).

Ich fahr verdoppel-doppel-doppel den Gewinn.

Ich hab' Bargeld in meinem Umschlag (Cash),

aus 50 mache ich 100 (100),

Verdoppel meinen Umsatz (wouh),

Dicka, komm ma' runter (pah)

Warum bist du so verwundert? (hä?)

Mein Geld ist gut gebunkert (haha).

Die Taschen sind voll, doch ich hab’ immer noch Hunger (wouh).

Heut' im Rolls Royce Phantom oder lieber Lambo?

Ich kann mich nicht entscheiden,

Ich hab’ einfach zu viel Autos.

Es geht nur ums Geschäft, denn ihr klingelt – ‹Hallo Hallo›

Ich drücke wieder weg, denn ich bin einfach zu aggro.

Roll’ im Maserati Spider

Mein Dresscode immer eins a.

Mein Leben heute Highclass

Mag italienische Designer.

Ref (2x):

Ich schein’ so hell, all die Hater werden blind,

Diamanten auf der Kette und dem Ring (bling bling),

Mein neues Haus wie ein Labyrinth (Labyrinth).

Ich fahr verdoppel-doppel-doppel den Gewinn.

Tick-Tack, Tick-Tack

Eh - Die anderen kriegen Angst (ahhh)

Ich ziele mit der Gunt, shoote, shoote, bis du tanzt (hahaha)

Tick-Tock, Tick-Tock; eh - Die anderen kriegne Angst,

Ich ziele mit der Gun, shoote, shoote bis du tanzt.

Ref (2x):

Ich schein’ so hell, all die Hater werden blind,

Diamanten auf der Kette und dem Ring (bling bling),

Mein neues Haus wie ein Labyrinth (Labyrinth).

Ich fahr verdoppel-doppel-doppel den Gewinn.

