Der Hund von Anja Zeidlers Freund wurde überfahren

Erst fünf Tage, nachdem Positiv-Influencerin Anja Zeidler (26) ihre Schwangerschaft verkündet hat, meldet sich jetzt auch ihr Freund Milan Anicic zu Wort. Der 23-Jährige schreibt auf Instagram: «Danke herzlich für alle Glückwünsche🙏🏼🍀 Ich kann es kaum erwarten, Papa zu werden.»

Doch in die Freude über die Babynews mischen sich bei Milan auch Trauer und Wut. Denn am selben Tag, an dem die Schwangerschaft öffentlich wurde, ist sein Hund in Luzern überfahren worden.

«Ein geliebtes Leben weniger»

Und zwar auf einem Fussgängerstreifen, während ihn Milans Mutter an der Leine spazieren führte, wie der Ex-Fussballer schreibt. «Als ob das nicht schlimm genug wäre, begann der Fahrer auch noch Fahrerflucht», so Milan.

Seiner Mutter sei zum Glück und knapp nichts passiert. Er bittet seine Follower um Hinweise auf den Fahrer, der am vergangenen Donnerstag in einem weissen Lieferwagen mit einem Luzerner Kennzeichen unterwegs war.

Milan schliesst den Post: «Ein geliebtes Leben weniger, aber ich schaue trotz grosser Trauer nach vorne und freue mich über ein baldiges neues.»

(fim)