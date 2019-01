Das war Jastina Doreens Katastrophen-Jahr

Das gabs noch nie. Noch bevor ihr Amtsjahr offiziell zu Ende ist, muss Miss Schweiz Jastina Doreen Riederer (20) Titel und Krone wieder abgeben. Grund: diverse Vertragsverletzungen. Das teilt die Miss-Organisation am Donnerstag per Medienmitteilung mit.

Die Aberkennung ihres Titels ist der vorläufige Tiefpunkt eines monatelangen Knatschs. Jastina Doreens Amtsjahr – genau genommen waren es nur zehn Monate – war geprägt von zahlreichen Miss-Erfolgen. Wir blicken zurück.

Dezember 2018 Schlappe an Miss-Universe-Wahl

Ihr Ziel steckte sie hoch: «Ich will die Krone», sagte Jastina Doreen im Dezember 2018 kurz vor ihrem Abflug nach Bangkok an die Miss-Universe-Wahl. Sie war die erste Miss Schweiz nach fünf Jahren, die am internationalen Schönheitswettbewerb teilnahm – ein grosser Traum, der für sie in Erfüllung ging. Am Ende schaffte sie es nicht in die Top 20. Nach der Enttäuschung verschwand sie einige Tage von der Bildfläche. Auch auf Social Media war sie inaktiv.

Oktober 2018 Anita Buri schmeisst hin

Gerade mal drei Monate kümmerte sich die Miss Schweiz 1999 um das Booking von Jastina Doreen Riederer. Im Oktober wurde der Vertrag «wegen verschiedener Ansichten mit der Organisation» nicht verlängert. Die Miss-Organisation reagierte mit einem gepfefferten Insta-Post: «Anständige Menschen würden die Beendigung eines befristeten Auftragsverhältnisses nach abgelehnten Verlängerungsangeboten korrekt wiedergeben und akzeptieren, ohne eine eigennützige mediale Rehabilitation anzufachen», hiess es. Kurz darauf wurde der Post wieder gelöscht.

Oktober 2018 Kein TV-Konzept eingereicht

Wie und ob es mit der Miss-Wahl grundsätzlich weitergeht, ist bis heute nicht klar. Zwar wollten die Organisationen 2019 eine neue Königin küren, weder Sponsoren noch Sendeplatz waren im Herbst 2018 aber fix. Es sei noch nicht einmal ein konkretes inhaltliches Sendungskonzept eingereicht worden, sagte Jacqueline Sasse von der Vermarktungsfirma SevenOne Media damals zu «Blick». «Das nächste Casting kann nach einer Bereinigung der Eigentümerstruktur erfolgen», heisst es nun seitens der Organisation.

August 2018 Verärgerte Sponsoren

In der Medienmitteilung macht die Miss-Organisation klar, dass Jastina ihre Verpflichtungen gegenüber Partnern und Sponsoren wiederholt nicht wahrgenommen habe. «Es war sehr schwierig. Sie ist ein halbes Jahr lang kein einziges Mal zu uns gekommen und hat sich nie aktiv um eine Partnerschaft bemüht, obwohl wir mit ihr einen Vertrag hatten, laut dem sie ein Jahr lang gratis ihre Haare hätte machen lassen können», sagt Ivo Aeschlimann von Ghel Coiffeur, einem der enttäuschten Partner. Jastina sei auch nicht bereit gewesen, auf die Profi-Beratung seines Teams einzugehen. Im Sommer 2018 beendete er die Zusammenarbeit mit der Miss Schweiz. «Sie war nicht bereit, Kompromisse zu machen.» Andere Partner berichten auf Nachfrage von 20 Minuten von ähnlichen Erfahrungen.

Juni 2018 Missen-Chefin wirft Handtuch

Sie hat der Wahl neues Leben eingehaucht und gehörte zusammen mit den Geschwistern Andrea Meyer und Iwan Meyer zur Miss-Schweiz-Organisation. Im Juni wurde Angela Fuchs' Rücktritt publik. «Schon länger war ich ja nicht mehr CEO, nun bin auch aus dem Verwaltungsrat der Miss Schweiz Organisation und der dazugehörenden zwei Firmen ausgetreten», sagte sie gegenüber dem «Blick». Es sei zu viel «hinter den Kulissen passiert».

März 2018 Jastina gesteht Busen-OP

Zwei Wochen nach ihrer Wahl zur Miss Schweiz legte Jastina ein Geständnis ab: «Ja, ich habe meine Oberweite aus persönlichen Gründen korrigieren lassen», schrieb sie auf Instagram. Noch kurz vorher hatte sie beteuert, dass an ihr alles echt sei.

März 2018 Skandale in Live-Show

Kurz nach Showbeginn kam es in der Wahlnacht zum Eklat. Security-Leute warfen die Fotografen unsanft aus dem Saal. Während der Sendung wurden zudem falsche Telefonnummern eingeblendet, viele Zuschauer erhielten bei ihren SMS-Votings Fehlermeldungen.

Dezember 2017 Geplatzter TV-Deal

Geplant war erst, dass 3+ die Missen-Kandidatinnen in einer Serie mit Kameras begleiten wird. Vom Casting über die Trainings bis hin zur grossen Wahlnacht. Ende 2017 platzte der Deal. «Das Termsheet mit 3+ haben wir gekündigt», sagte Organisatorin Angela Fuchs. «Wir hatten verschiedene Vorstellungen von der Umsetzung.» Nur: 3+ wusste nichts davon. Es existiere eine schriftliche Vereinbarung, in der festgelegt sei, dass 3+ die Sendungen zum Casting sowie auch das Finale exklusiv ausstrahle. Und zwar 2018 wie auch in den Folgejahren. «Für eine angebliche Kündigung fehlt 3+ seitens der Miss-Schweiz-Organisatoren eine Begründung.» Am Ende wurde die Show auf Sat.1 Schweiz ausgestrahlt.

