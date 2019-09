Beatrice Egli wehrt sich gegen diese Fake-Werbung

«Es gibt immer wieder Menschen, die versuchen, mit Betrug Geld zu machen», beginnt Schlagersängerin Beatrice Egli (31) ihren Insta-Post. Im Beitrag thematisiert sie, dass ein Bild, auf dem sie zu sehen ist, ungefragt für die Bewerbung von Diätpillen missbraucht wurde.

Umfrage Hast du schon mal Diätpillen genommen? Ja, die nehme ich ständig.

Einmal hab ich solche ausprobiert.

Nein, habe ich nicht – ich spiele aber mit dem Gedanken, welche zu bestellen.

Nein, wenn ich abnehmen möchte, mache ich das anders.

Nö, ich will auch gar nicht abnehmen.



Die Schwyzerin macht klar, was sie davon hält: «Ich mache sicher keine Werbung für solchen Scheiss.» Und in den Kommentaren fügte sie an, dass «keine Pille dieser Welt dazu führen kann, dass du abnimmst». Das sei völliger Betrug.

Sie wünscht sich Self-Love für jeden

Man solle deswegen mithelfen, die Leute bei solchen Werbungen darauf aufmerksam zu machen, dass diese «erlogen sind».

Bezüglich Diäten hat die Sängerin dann auch noch ein wenig Self-Love-Weisheit parat: «Das Wichtigste ist sowieso, dass du zu dir stehst, so, wie du bist.»

(mim)