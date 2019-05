Comedians dominieren in der Schweiz auf Instagram

Wie viel Einfluss haben Schweizer Insta-Grössen auf ihre Follower? Wer hat eine Community aufgebaut, die aus echten Followern besteht, die sich auch wirklich für die Posts interessieren, kommentieren und liken? Diese Fragen beantwortet ein Influencer-Report, der vom Datenanalysten Hype Auditor und der Kommunikationsagentur Farner veröffentlicht wurde.

Dafür wurde gemäss den Verfassern des Reports «annäherungsweise die gesamte Schweizer Instagram-Community durchleuchtet» und auf Glaubwürdigkeit geprüft. Dazu wurden grossflächig die Echtheit von Followern, Likes und Kommentaren gemessen.

Die Untersuchung liefert neben dem Ranking auch Erkenntnisse über die Insta-Vorlieben der Schweizerinnen und Schweizer. Eine Auswahl gibts hier, in der Bildstrecke finden sich die Top 20 der Influencer.

Humor regiert: Auf den ersten zehn Plätzen der glaubwürdigsten Influencer sind sechs Comedy- und Meme-Accounts.

Englisch ist die Insta-Sprache: Auf 60 Prozent der Schweizer Instagram-Accounts wird auf Englisch kommuniziert. Deutsch wird auf 23 Prozent der Accounts geschrieben, Französisch auf 8 Prozent und Italienisch nur auf 2 Prozent.

Nur zwei Drittel sind Menschen: Hinter 66 Prozent der Schweizer Instagram-Profile stehen reale Personen. Die restlichen 34 Prozent werden von Bots betrieben.

Es gibt viele Kleine und kaum Grosse: 47 Prozent der Schweizer Instagrammer haben bis 5000 Follower und sind somit Nano-Influencer, heisst es im Report. Makro- (100'000 bis 1 Million Follower) und Mega-Influencer (über 1 Million Follower) machen nur rund 3 Prozent aus.

Das Engagement ist hoch: Die Autoren der Erhebung stellen im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt bei Schweizer Influencern «eine deutlich stärkere Bindung zu ihrem Publikum» fest. Das heisst: Die Anzahl Likes und Kommentare sind, gemessen an der Grösse der Gefolgschaft, fast doppelt so hoch wie in anderen Ländern.





