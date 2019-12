Die Bachelorettes und Bachelors feiern in Dubai

Was für eine illustre Reisetruppe: Vujo Gavric (33), Rafael Beutl (34), Janosch Nietlispach (31), Patric Haziri (29), Frieda Hodel (37), Zaklina Djuricic (32) und Adela Smajic (26) – sie alle sind am Donnerstag zusammen nach Dubai geflogen.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Grund für den Wochenendtrip: Der Abschied von Dominik Kaiser (50). Der 3+-Gründer hat seinen Sender vor kurzem an CH Media verkauft und Gerüchten zufolge dafür 140 Millionen Franken einkassiert. Neben den Bachelor- und Bachelorette-Protagonisten hat er offenbar auch seine ehemaligen Mitarbeiter in grösste Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate geladen. Wie viele, ist unklar. Kaiser möchte «zu privaten Aktivitäten keine Stellung nehmen», wie er 20 Minuten ausrichten lässt.

Die Reisegruppe hat es sich in den letzten Tagen am Pool, in der Wüste oder auf dem Burj Khalifa gutgehen lassen, wie sie auf Instagram zeigten. Der Sender betont: Ob der ehemalige Eigentümer in Dubai eine private Party für ehemalige Mitarbeiter und Freunde gemacht hat, sei seine Privatsache und «hat nichts mit dem Sender 3+ zu tun».

Die Bilder des feuchtfröhlichen Wochenendes siehst du im Video oben.

(kfi)