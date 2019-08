Bachelor Clive datet wieder jemanden

Sie waren nur wenige Monate zusammen, als Clive Bucher (27) und die Gewinnerin seiner «Bachelor»-Staffel, die Wienerin Sanja Trokici (27), sich ausgerechnet am Valentinstag trennten. Nun bahnt sich beim Aargauer die nächste Liebe an.

Umfrage Bist du vergeben? Und wie!

Um Clive zu zitieren: «Sozusagen.»

Nö. Zum Glück.

Nein, leider nicht.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

In seiner Instagram-Story beantwortet der Rosenkavalier und Unternehmer gerne von seinen Followern eingesendete Fragen. Am Mittwoch fragte eine Userin: «Bist du Single?» Clives Antwort: «Sozusagen» – dazu setzt er ein Zwinkersmiley.

«Wir sind uns gerade am Kennenlernen»

Auf Anfrage von 20 Minuten präzisiert der Bachelor: «Ja, ich date jemanden. Wir lernen uns gerade kennen.» Und auch dazu setzt er ein Smiley. Mehr und vor allem um wen es sich dabei handelt, will Clive nicht verraten. Noch nicht.

Sanja ist indes schon einen Schritt weiter. «Ja, ich bin wieder in einer Beziehung, sehr verliebt in ihn und sehr glücklich», sagte die Österreicherin vor einem Monat zu 20 Minuten. Hier gibts ein paar wenige Bilder vom neuen Mann an ihrer Seite:



(Video: Instagram/Wibbitz/20 Minuten)

(shy)