Büssis Coronavirus-Video geht durch die Decke

Was hat Irina Beller (47) mit dem Coronavirus gemeinsam? Stefan Büsser (35) klärt auf: «Man weiss nicht genau, was es macht, aber es ist ständig in den Schlagzeilen. Und es ist gefährlich für alte Leute», so der Comedian in seinem rund 15-minütigen Video zur aktuellen Pandemie.



Der Comedian und SRF-3-Moderator gehört selbst zu den Risikopatienten. Deshalb sei ihm sein Youtube-Beitrag «ein besonderes Anliegen». Er hat sich bei seinem Comedy-Kollegen und Arzt Fabian Unteregger (42) über das Virus informiert und klärt mit ihm die drängendsten Fragen vor der Kamera.

«Scheissen ist das kleinste Problem»

Gleichzeitig ruft Büssi zur Vernunft auf: «Leute haben Läden gestürmt und Hamsterkäufe gemacht», sagt er. «Leute, was soll das mit dem WC-Papier? Ihr holt euch ein Lungenvirus! Das Scheissen wird euer kleinstes Problem sein!»

Das Corona-Video ist seit Montagabend online, zahlreiche Prominente haben es seither geteilt. Auf Facebook hat es am Dienstagmorgen schon rund 200'000 Views verzeichnet, auf Youtube über 40'000.

Warum ist das Virus so gefährlich? Warum hat Niesen nichts mit Corona zu tun? Plus: Büssis drei Tipps für die Psychohygiene – du siehst es im Video oben.

(kfi)