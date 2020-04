Ex-Bachelorette Zaklina hat Ja gesagt

Zum 33. Geburtstag gabs ein ganz besonderes Präsent: den Bund fürs Leben. «Das beste Geburtstagsgeschenk überhaupt», sagt Zaklina zu 20 Minuten. «Ich fühle mich sehr gut. Es ist ein schönes Gefühl, mit dem richtigen Mann verheiratet zu sein.»

Die Bachelorette des Jahres 2016 hat am Mittwoch, 1. April, ihren Verlobten Bruno (38) in Zürich geheiratet. Ein spezielles Datum. Und eine spezielle Zeit. Sie hätten sich vorgängig überlegt, das Ganze wegen der Corona-Pandemie abzublasen, sagt Zaklina, die jetzt Bäbler zum Nachnamen heisst. «Aber dann dachten wir, dass es doch schade wäre. Und wir wollten es an meinem Geburtstag machen.»

Mini-Trauung mit zwei Freunden

Zwar hätten sie sowieso eine kleine und kurze Trauung haben wollen. «Aber jetzt war sie noch kürzer als geplant», so Zaklina lachend. «Sie dauerte knapp vier Minuten.»

Nur die beiden Trauzeugen durften dabei sein, auch Zaklinas Sohn aus einer früheren Beziehung fehlte. Gefeiert wurde nach dem Ja-Wort trotzdem, zu viert, mit Torte und Tanzen, wie es sich für eine Hochzeit gehört. Und bald wird mit Freunden und Familie nachgefeiert. Wann, will das Brautpaar für sich behalten.

Büssi gratuliert

Ein besonderes Geschenk gab es aber schon jetzt: Comedian Stefan Büsser (35), der die Bachelorettes und Bachelors jeweils in seinen Best-ofs aufs Korn nimmt, hat per Videobotschaft gratuliert:

Zaklina und Bruno sind seit Silvester 2017 ein Paar, vor genau einem Jahr haben sie sich in Rom verlobt. 2016 lernte sie in der Kuppelshow «Die Bachelorette» Michi Schmied kennen und übergab ihm seine letzte Rose. Nach rund einem Jahr Beziehung machte sie Schluss.

