Janosch nennt The Rock «baddest Motherfucker»

Vor wenigen Wochen sah er ihn aus einigen Metern Entfernung in New York. Jetzt kam Janosch Nietlispach (31) dem Ex-Wrestler und Hollywood-Star Dwayne Johnson (47) ganz nah. An der «Jumanji 2»-Premiere am Mittwochabend in Berlin durfte der Schweizer Ex-Bachelor nicht nur mit The Rock Selfies schiessen, sondern auch minutenlang mit ihm plaudern.

Umfrage Gehst du «Jumanji 2» schauen? Looogo! Ich bin auch ein riesiger Fan von The Rock.

Ich weiss es noch nicht. Bei einer günstigen Gelegenheit vielleicht.

Nein, ich mag weder The Rock noch solche Fantasy-Abenteuer-Streifen.

Nachdem ich den ersten Teil gesehen habe, muss ich mir den zweiten ja auch fast geben.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Für Kampfsportler Janosch «ein Bubentraum», der in Erfüllung ging, wie er selbst sagt. «Ich bin noch total geflasht.» Im Gespräch mit 20 Minuten schildert er seinen persönlichen Fanboy-Moment: «Ich dachte, er sei unantastbar und mit einer Security-Meute unterwegs. Und dann steht er auf einmal neben mir und ist total gechillt drauf.»

Zwei Sport-Freaks unter sich

«Baddest Motherfucker», begrüsste Janosch das Schwergewicht – was keineswegs eine mutige Beleidigung war, im Gegenteil: Beim kürzlichen UFC-Fight im New Yorker Madison Square Garden hatte Johnson den Gürtel des neu geschaffenen «Baddest Motherfucker»-Titels überreicht. Er wusste deshalb sofort, worum es geht.

Ebenso über Janoschs sechs Kickbox-Weltmeistertitel hätten sie gesprochen. The Rock habe sich beeindruckt gezeigt, so der Ex-Bachelor. Und für Janoschs Crossfit-Studio habe er sogar noch eine persönliche Videobotschaft aufgenommen. «Der Mann ist so cool und geerdet.»

Bei Freundin Kristina Radovic (25) kams dann noch zu einem lustigen Carpet-Moment mit Johnsons Co-Star Kevin Hart (40). Sie sehe toll aus, habe ihr The Rock gesagt. «Danke», entgegnete Hart.

Sucuk für die Superstars

Genauso begeistert zeigt sich Zeki Bulgurucu (29) vom prominenten Gipfeltreffen. Von ihm gabs gar Geschenke: Er brachte seine eigene Sucuk-Wurst, die bald schweizweit auf den Markt kommt, mit auf den Carpet.

«Kevin Hart und The Rock waren mega chillig», resümiert der Insta-Star, «sie haben sehr positiv auf das Geschenk reagiert.» Beleidigt sei dagegen Jack Black (50) gewesen – weil er leer ausgegangen sei. «Er fragte mich, wo sein Geschenk bleibt.»

(kfi)