Sie waren schon vor der Hochzeit ein Traumpaar

Roger Federer (37) redet selten, aber immer in den höchsten Tönen von seiner Ehefrau Mirka (41). Er weiss, seine grosse Karriere wäre ohne die Frau an seiner Seite so nicht möglich gewesen – oder zumindest anders verlaufen.

Umfrage Waren Sie schon mal verheiratet? Ja, ich bin es immer noch.

Ja, aber ich bin wieder geschieden.

Ja, mehrfach.

Nein, aber ich habs noch vor!

Nein, und werde ich auch nie sein.

Seit sich Roger und Mirka an den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000 mit Ringern ein Zimmer teilen mussten – und sich dort zum ersten Mal küssten –, ist viel passiert. Federer ist mit 20 Grand-Slam-Titeln und über 100 Turnier-Gewinnen zu einem der Grössten seines Sports herangewachsen.

Heirat im kleinen Kreis

Mirka hingegen musste 2002 ihre Karriere als Tennisprofi beenden. Sie unterstützt Roger beruflich im Hintergrund – und als Superfan am Spielfeldrand, von New York über Basel bis Melbourne.

Vor allem aber managt sie auch die gemeinsame Familie. Am 11. April 2009 haben Roger und Mirka im kleinen Kreis in Riehen bei Basel geheiratet. Im selben Jahr kamen ihre Zwillingsmädchen Myla und Charlene zur Welt. 2014 die Buben Leo und Lenny.

Im Video unten gibts Federers grosse Liebegeschichte in zwei Minuten zusammengefasst. Oben gibts eine Auswahl an Bildern aus der Zeit, als die beiden noch nicht verheiratet waren.



(fim)