Patrizia Laeri nimmt böses Souvenir aus Sylt mit

Patrizia Laeri (41) ist zurück aus den Ferien – und blickt auf Social Media zum Arbeitsbeginn noch einmal zurück auf die freie Familienzeit. Dabei hat sie sich auf ihrem Twitter-Kanal und auf Instagram für einen unterschiedlichen Fokus entschieden.

So postete sie auf Instagram während ihrer Aufenthalte in der Toskana und auf Sylt die Plattform-typischen Ferienidyllen: Sonnenuntergänge, endlose Strände, süsses Nichtstun am Pool.

Auf Twitter gibt es eine andere Realität zu sehen. Dort postete Patrizia Laeri am Montag eine kleine Bildercollage, die zeigt: Es war nicht alles Insta-perfekt in den Familienferien der SRF-Moderatorin.

Bin zurück. Schön war’s. Das seht Ihr drüben auf Instagram. Die nackte Wahrheit nur auf Twitter: Bettwanzenbefall 🦗. Pusteln roter als die sinkende Sonne. Und Ihr so? pic.twitter.com/QJHNiOv38s — Patrizia Laeri (@LaeriPatrizia) August 5, 2019

Offenbar nisteten in Laeris Bett auf Sylt Wanzen – die mit ihren Stichen den Arm der Journalistin malträtierten. Doch Laeri nimmts mit Humor. «Bettwanzenbefall. Pusteln röter als die sinkende Sonne. Und ihr so?», schreibt sie zum Bild. Neben dem Foto mit dem geröteten Arm und einem Sonnenuntergang steht: «Bleib wild, geh reisen!»

(fim)