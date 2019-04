Führt Jastina eine Freundschaft Plus?

Insta-Life in Miami

Seit Samstag ist Jastina Riederer (20) in Florida. Sie dokumentiert ihre Reise ziemlich lückenlos in ihrer Insta-Story – schon vom Flug teilte sie Videos.

Natürlich zeigte sie ihren 27'000 Followern dann, wie sie mit dem Cabrio das erste Mal den berühmten Ocean Drive in Miamis South Beach entlangfuhr. Sie postet ihre Fast-Food-Snacks (Dunkin' Donuts, Burger und Pizza – really?). Oder inszenierte Influencer-perfekte Pics mit Palmen und Hotpants.

Jastina reist nicht allein

Einige der Bilder hat der deutsche Schauspieler, Youtuber und Influencer Danny Liedtke gemacht. Zumindest taggt ihn Jastina in mehreren ihrer Posts – auch in den Videos ist er regelmässig zu sehen. Die Aargauerin scheint gern zu zeigen, mit wem sie da gerade unterwegs ist.

Liedtke ist am Karfreitag schon mit Jastina von Düsseldorf via Atlanta nach Miami geflogen. Auch er hat Jastina in seinen Posts mehrfach markiert. Die beiden haben im selben Apartment eingecheckt, fahren zusammen Auto, essen, trainieren und chillen gemeinsam.

Insta-Lessons?

Vielleicht gibt der Deutsche seiner Begleiterin ja etwas Instagrammer-Nachhilfe: Die beiden teilen nämlich mehrheitlich exakt dieselben Momente und Sujets auf ihren Kanälen.

Danny Liedtke hat auf Instagram 411'000 Follower, auf Youtube 50'000. Da kann sich die Schweizer Neo-Influencerin durchaus noch etwas abschauen.

Wer ist Danny Liedtke?

Jastinas Poser-Buddy ist 29 Jahre alt und schauspielert. Seine erste Rolle war in der Pseudo-Flirt-Doku «X-Diaries», seit 2013 ist er Teil des Casts von «Köln 50667». Er verkörpert in der RTL2-Reality-Soap einen Clubmitarbeiter und Kioskbetreiber.

Beide sind single

Wie seine TV-Figur hat auch Danny in Liebesdingen noch nicht das grosse Glück gefunden: In einem Youtube-Video vom Februar erklärt er, dass er seit neun Jahren single ist. «Ich habe einfach noch nicht meine Frau gefunden», sagt er.

In einem weiteren «Realtalk»-Video erklärt Danny zudem, dass er es «cool» findet, «eine Frau zu haben, mit der man eine Freundschaft Plus haben kann». Wie nahe sich Danny und Jastina stehen, ist nicht klar. Jastina war für 20 Minuten nicht zu erreichen. Aber vielleicht sind die Ferien der Anfang einer Freundschaft. Oder einer Freundschaft Plus.

(fim)