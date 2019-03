Gabirano hat zum ersten Mal eine Freundin

Über Privates spricht Gabirano (20) kaum. In der Teleclub-Talksendung «Zoom Persönlich» bestätigte der in Zürich lebende Berner Comedian und Instagram-Star am Mittwochabend aber, dass er vergeben ist. «Es ist etwas Neues, ich hatte vorher noch nie eine Freundin», sagte er dazu.

Umfrage Bist du gerade vergeben? Yes.

Nö.

Wir haben es noch nicht gelabelt.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Er sei mit 18 bekannt geworden und es sei damals schwierig gewesen, zu erkennen, wer es ernst meint mit ihm und wer nicht. «Da habe ich mich dazu entschieden, einfach Spass zu haben. Ich habe mich gut ausgelebt.»

Mehr liess er sich von Moderatorin Claudia Lässer (42) nicht entlocken, das Thema schien ihm auch ein kleines bisschen unangenehm zu sein. Gegenüber 20 Minuten wollte Gabirano auf Anfrage ebenfalls nicht mehr verraten.

Die «Zoom Persönlich»-Folge mit Gabirano wird am Donnerstag noch mehrmals auf Teleclub Zoom wiederholt.

(shy)