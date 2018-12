«Wir haben uns am Pissoir kennen gelernt»

Die Ausgangslage

Social-Media-Star Gabirano (20) und Komiker Kiko (33, aka der Erfinder von der Budget-Version von «079» ) entern im Duo die Schweizer Kabarett-Bühnen. In ihrem ersten Stand-up-Programm lassen die beiden Schweizer Spass-Grössen ihre gemeinsame Hongkong-Reise vom September Revue passieren.

Wie kams?

«Kiko hatte die Idee, nach Hongkong zu gehen, weil er schon sehr oft dort war und es geil fand», erzählt Gabirano. «Er meinte, wir müssten dorthin und dann von der Reise erzählen. Ich fand die Idee super. Und unsere Managements auch.»

Wie wirds?

Jetzt sind die Erlebnisse verdaut und bühnenreif inszeniert. «Wir hatten keine Ahnung, was alles auf uns zukommt und ob es aufgeht. Wir haben einfach mal gemacht», erklärt Kiko die gemeinsame Herausforderung nach der Reise.

Sie hätten lange gebraucht, bis sie endlich gewusst hätten, wie sie einen roten Faden durch die Erlebnisse ziehen könnten. «Wir mussten unseren ganzen Alltag sehr konzentriert in eine Show packen», fügt Gabirano hinzu. Wie das gelungen ist, gibts ab nächster Woche auf der Bühne zu sehen.

Im Video unten geben die beiden schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Und erzählen auch gleich, wie sie sich – Grössenunterschied von 40 Zentimetern sei Dank – kennen gelernt haben.



Gabirano und Kiko: Die Kennenlern-Episode.

Am Mittwoch, dem 19. Dezember, eröffnen Gabirano und Kiko ihre Tour «Lost in Hongkong» in Zürich im Bernhard-Theater. Bis Ende Februar sind sie in der Schweiz unterwegs. Tickets gibt es auf Ticketcorner.ch.

