Luca, wann finden du und Michèle Zeit füreinander?

Luca, handelt deine neue Single «Bella Bella» von deiner Freundin Michèle?

Es geht um eine schöne Frau, die das Beste aus mir herausholt. Für mich ist das natürlich Michèle, aber das kann jeder selbst interpretieren.

Finde ich ganz cool, täglich werde ich ihn aber nicht hören.

Das kann ich mir nicht anhören – der klingt so nach 30 Grad und Sonnenschein, dass ich wegen dem Sommer-Ende gleich doppelt so fest heulen muss.



Im frisch releasten Video dazu zeigst du viele neue Dancemoves – hast du die Choreografien selber bestimmt?

Im Erfinden von Choreos bin ich nicht der Beste (lacht) – ich lerne sie lieber von jemand anderem und setze sie dann um. Dafür haben wir eine Choreografin, die uns Vorschläge für die Moves macht.



Das «Bella Bella»-Musikvideo – in der exklusiven Premiere auf 20min.ch. (Video: Youtube/Luca Hänni)

Fällt es dir leicht, neue Choreos zu lernen?

Mittlerweile habe ich die Schritte schnell im Kopf. Für die Moves im «Bella Bella»-Video waren wir zwei Tage am Proben – vor einem Jahr gingen solche Dinge noch länger.

Du hast es beim Eurovision Song Contest auf den vierten Platz geschafft. Was hat sich damit verändert?

Sehr vieles. Ich gebe im Ausland mehr Konzerte und habe mehr Pressetermine. Ausserdem spiele ich jetzt auch grössere Gigs, für die ich vor der Teilnahme noch nicht gebucht wurde. Und ein Bonus ist natürlich auch, dass mein ESC-Song «She Got Me» so abging.

Wie ist es denn, einen Charthit zu haben?

Es ist krass, wenn dein Song plötzlich in aller Munde ist. Dass alle den Text kennen, kriege ich vor allem an Konzerten sehr zu spüren: Bei «She Got Me» singt jeweils das ganze Publikum mit.

Wie sieht dein Alltag momentan aus?

Es läuft sehr viel: Oft bin ich wegen Konzerten im Ausland. Ich schaue aber, dass ich immer wieder ein paar Tage frei habe, um mich privaten Dingen widmen zu können. Wenn ich mal zu Hause bin, erledige ich Sachen fürs Büro oder mache die Wäsche.

Wie kommst du von dem ganzen Stress runter?

Entspannung finde ich in ganz normalen Alltagsdingen wie Kochen oder Einkaufen – manchmal mache ich aber auch einfach gar nichts und nehme es gemütlich. Und wenn ich einen Tag freihabe, dann gehe ich oft in die Berge.

Hast du dir seit dem ESC auch mal eine Auszeit genommen?

Nein, bis anhin habe ich Vollgas gegeben – ich will die Chance, die mir geboten wurde, voll nutzen. Ende Monat nehme ich mir aber drei Wochen Ferien – da will ich das Handy weglegen und mir ein bisschen Ruhe gönnen.

Haben Michèle und du genug Zeit füreinander?

Sie kommt oft an meine Konzerte mit – diesen Sommer begleitete sie mich dadurch praktisch quer durch Europa. So funktioniert es gut, wir sehen uns häufig und haben auch mal Zeit für einen kurzen Städtetrip.

Der ESC war ein Karriere-Highlight. Hast du jetzt überhaupt noch Ziele?

Mein grösstes Ziel war immer, ernst genommen zu werden. Das war mit meiner Situation schwierig – schliesslich wurde ich als Teenager klischeehaft durch eine Casting-Show bekannt, da wird man schnell belächelt. Durch meinen Erfolg am ESC habe ich dieses grosse Ziel aber erreicht. Jetzt will ich auf diesem Niveau weitermachen.

Ab dem 8. November ist Luca auf Clubtour – die Livedaten gibts hier auf seiner Website.

Zur Vorbereitung hier ein paar Luca-Songs im Spotify-Stream:





(mim)