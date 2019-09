Janosch und Kri zeigen ihre privaten Ferienvideos

Schlafen im Camper, kochen über dem lodernden Feuer und wandern an die abgelegensten Orte: Janosch Nietlispach (31) und Kristina Radovic (25) wählten eine äusserst unglamouröse und naturnahe Reiseart, um den Westen der USA zusammen zu erkunden.

Da musste konsequenterweise auch das Smartphone des Bachelor-Paars mal Pause machen. Die vergangenen zwei Wochen war es ungewohnt still auf den Instagram-Accounts der beiden. Offenbar so still, dass ihre Zehntausende Follower in der Zwischenzeit nach Ferienfotos lechzten.

«Weltklasse!»

In Las Vegas angekommen, machten Janosch und Kristina deshalb eine Pause von der Pause. «Ihr wolltet es ja so», müssen sie sich gesagt haben – bevor sie ihre Community innert kürzester Zeit mit haufenweise Videos und Bilder bombardierten.

In der Gambler-Stadt haben die beiden dann auch – und diesmal anständig komfortabel – ihre USA-Reise ausklingen lassen. «Es geht uns super, wir haben eine unglaubliche Zeit», schwärmt Janosch, als wir ihn auf dem Weg in einen Club erreichen, wo er seinen 31. Geburtstag gebührend feierte. Schon am Samstag tritt das Paar dann seine Heimreise in die Schweiz an.

Wir haben das mindestens tonnenschwere Film- und Foto-Material gesichtet und zeigen dir die schönsten Ferienszenen von Janosch und Kristina – zu sehen oben im Video.

