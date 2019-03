Bachelor Clive lässt sich Haare transplantieren

Auf Instagram postete Bachelor Clive am Dienstagabend ein ungewöhnliches Selfie. Der Aargauer Unternehmer zeigt sich mit einem Verband um seinen Kopf und verrät sogleich auch den Grund dafür. «Haartransplantation erledigt», schreibt er zum Bild.

Umfrage Würdest du für eine Haartransplantation in die Türkei reisen? Nein, ich verlasse mich nur auf Ärzte in der Schweiz.

Natürlich, ich zahle doch nicht für dieselbe Operation 15'000 Franken.

Mit Bedenken. Ich leide auch unter Haarausfall und würde das Risiko mit gründlicher Recherche eingehen.

Ich weiss es nicht.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

In einer fast sechsstündigen Operation hat sich der 26-Jährige am Montag einzelne Haare aus seinem Hinterkopf entnehmen und vorne im gewünschten Bereich wieder mit der Pinzette einpflanzen lassen. Den Schönheitseingriff liess der aktuelle 3+-Rosenkavalier in Istanbul machen.

«Ich habe von vielen gehört, dass die türkischen Ärzte das sehr gut können, weil sie es sehr oft machen», verrät Clive gegenüber 20 Minuten. «Der wichtigste Punkt war für mich die Qualität», sagt er. Zudem sei es auch «viel, viel günstiger» als in der Schweiz.

30 bis 40 Spritzen

Umgerechnet etwa 3140 Franken hat er für seine neue Haarpracht bezahlt. Schmerzen hatte er während der Transplantation keine. «Nur die Lokalanästhesie hat am Kopf etwas gepikst. Insgesamt waren es 30 bis 40 Spritzen.»

In der Nacht habe allerdings die Wirkung der Narkose nachgelassen und Schmerzen seien aufgekommen, «weshalb ich auch wenig geschlafen habe».

Zwei Wochen lang muss Clive nun den Verband um den Kopf sowie einen Hut tragen. «Ich muss jetzt beim Waschen besonders aufpassen, jeden Tag cremen und einfach gut pflegen. Vier Wochen darf ich die Wunde auch nicht direkt der Sonne aussetzen», sagt der Bachelor. Auf Sport muss er zudem für einige Zeit verzichten. «Richtig verheilt ist es dann etwa in drei Monaten.»

30 Jahre Haar-Garantie

Doch wie lange hält eigentlich so eine Haartransplantation? «Je besser man die Haare pflegt, desto mehr wachsen sie auch nach», verrät Clive. 30 Jahre habe er nun Garantie auf seine neue Haarpracht.

Nötig wäre die Operation jetzt noch nicht gewesen, gibt er zu. «Aber sonst hätte ich dann einfach in fünf Jahren gehen müssen», erklärt er.

(kao)