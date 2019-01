«Roboter-Influencer werden eine Konkurrenz»

Xenia Tchoumi hat es als Influencerin ins Museum geschafft. Das Museum für Kommunikation in Bern widmet Social-Media-Persönlichkeiten einen Teil seiner Kernausstellung. Xenia, die auf Instagram über 1,4 Millionen Follower hat, steuert dafür ein Paar Luxus-High-Heels bei. Die Schuhe trug sie im Rahmen einer Marketingvereinbarung an einer Spendengala. Das Bild mit den Schuhen kassierte auf Instagram über 40'000 Likes.

«Xenias Schuhe verbinden die analoge und die digitale Welt.»

«Es ist zentral, dass wir neben der Vergangenheit auch die Gegenwart abbilden und in die Ausstellung

integrieren, deshalb sind solche Objekte relevant für das Museum für Kommunikation», sagt Museumsdirektorin Jacqueline Strauss. Der Influencer-Zeitgeist gehöre ins Museum, und Xenias Schuhe würden «die analoge und die digitale Welt» verbinden.

«Wir wurden zu Beginn oft belächelt.»

Doch nicht nur die Influencer selber tragen zum Funktionieren dieses Geschäfts bei. Im Hintergrund arbeiten auch Agenturen, die Influencer an Kunden vermitteln. Eine der grössten in der Schweiz ist die Kingfluencers-Agentur in Zürich.

Auch für sie ist die Ausstellung von grosser Bedeutung. Die Ausstellung sei ein Zeichen dafür, dass die Social-Media-Branche, die früher oft «belächelt» worden sei, nun sehr stark respektiert werde, sagt Co-Founder Fabian Pflüss.

Was es für Xenia bedeutet, als Influencerin Teil einer Ausstellung zu sein, hat sie uns im Interview erzählt.

Xenia, wann hast du eigentlich mit Influencen angefangen?

Ich habe vor vier Jahren mit Social Media angefangen. Mein erster bezahlter Post folgte etwa ein Jahr später – für die italienische Marke Tod’s, die ich als Kind schon immer getragen habe. Das hat mir viel bedeutet.

Wie ist es, im Museum verewigt zu sein?

Unglaublich! Es zeigt, dass die Leute den digitalen Wandel verstehen. Sie wollen die digitale Ära dokumentieren. Das finde ich wichtig. Ich bin zwar ein Hauptbestandteil der Ausstellung, doch es geht nicht nur um mich. Ich stehe für alle Influencer, die sich täglich um ihre Follower bemühen.

Gefällt dir die Ausstellung?

Ja, sie ist super geworden. Wenn ich mir vorstelle, dass ich in 20 Jahren vielleicht mal mit meinen Kindern die Ausstellung besuche und meine Schuhe und den dazugehörigen, ausgedruckten Instagram-Post von mir sehe, fände ich das sehr schön.

Was denkst du, werden Influencer in der Zukunft immer noch so wichtig sein für die digitale Welt?

Auf jeden Fall. Die Kommunikation mit den Followern wird aber sicher anders sein – vielleicht in 3D. Auch werden wahrscheinlich computererschaffene, individualisierte Roboter-Influencer eine Konkurrenz sein.

Du hattest ja schon auf der Bank gearbeitet: Was ist anstrengender, Influencerin oder Bankerin?

Es sind zwei verschiedene Welten. Beide brauchen aber Fokus und viel harte Arbeit. Der Job als Influencer ist allerdings ein 24/7-Job und man muss sich rund um die Uhr um den Kontakt mit den Followern bemühen. Schliesslich verfolgen einen sehr viele Menschen, mit denen man eine Art virtuelle Freundschaft hat.

Fühlst du dich in deinem Beruf als Influencer respektiert?



Es gibt Haters und es gibt Fans. Ich erhalte aber jeden Tag unzählige Nachrichten, in denen Leute sich bei mir bedanken. Es haben mir schon Follower geschrieben und gesagt, dass ich sie dazu inspiriert habe, eine neue Sprache zu lernen oder sogar ein Studium anzufangen. Solche Sachen machen mich glücklich.



(mim)