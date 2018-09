Hailey Baldwin dankt Gott für Zürich

Wir wissen nicht, ob Justin Bieber (25) und Hailey Baldwin (21) noch immer im Lande sind, und was sie in Zürich am Wochenende alles unternommen haben. Doch etwas haben wir dazugelernt, seit die Bilder von den beiden Schwerverliebten in einer Zürcher Bar in Umlauf geraten sind: Sie haben eine richtig gute Zeit (gehabt) hier.

Hailey ist angetan von der Schweiz und teilt diese Erkenntnis mit ihren 15 Millionen Instagram-Followern. Am Sonntagabend postet sie zwei Bilder, die offensichtlich auf einem Balkon im Luxus-Hotel Dolder aufgenommen worden sind.

«Die glücklichsten Tage»

Die Fotos zeigen die Abendstimmung über der Stadt Zürich und dem See, der Prä-Fabienne-Sturm-Himmel ist bewölkt, die Sonne versucht noch, ein paar Strahlen an den Wolken vorbeizubringen.

Ein Anblick, der das Model innehalten lässt. «Ich danke Gott für all die Schönheit, die er schafft», schreibt sie zu den Aussichtsbildern. Sie hätte gerade «die glücklichsten Tage» verbracht. Schweiz Tourismus und die Betreiber des Hotels dürften sich über die Gratis-Werbung freuen.

Justin Bieber war bereits bei seinen zwei letzten Schweiz-Besuchen im Jahr 2017 und 2013 im Dolder Grand einquartiert. Im vergangenen Sommer liess er sich in seiner Suite sogar von einem Schweizer Tätowierer ein Motiviations-Tattoo auf den Oberschenkel stechen: «Mit 70 bin ich besser», steht da. Nach Justin ist jetzt also auch Hailey ein Schweiz-Fan. Vielleicht kommen sie das nächste Mal für die Flitterwochen wieder?

Bieber verlässt die Schweiz mit neuem Tattoo

Made in Switzerland: Justins Oberschenkel-Tattoo:



