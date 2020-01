«Dieses Bild ist für mich Female Empowerment»

2019 hat Ta'Shan zur Streaming-Millionärin gemacht: Spotify weist der Newcomerin fürs ausklingende Jahr 1,1 Millionen Streams und Hörerinnen und Hörer in 79 Ländern aus. Ein weiteres Highlight in ihrem Jahr: Im Sommer trat sie am Glastonbury Festival auf der gleichen Bühne auf wie Überflieger Lewis Capaldi.

Umfrage Folgst du Ta'Shan auf Instagram? Ja, schon seit einer Weile.

Noch nicht. Aber werde ich als Nächstes tun.

Nein, aber auf Spotify.

Nein.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Ta'Shan heisst mit bürgerlichem Namen Shanta Azalea Venkatesh und ist in Münsingen BE aufgewachsen. Dieses Jahr hat die 28-Jährige ihr Musikstudium in London abgeschlossen.

Erste Konzerte in Deutschland

Die Tochter eines Inders und einer Bernerin arbeitet gerade mit Hochdruck an ihrer internationalen Karriere. Für 2020 sind erste Konzerte in Deutschland gebucht, in ihrer zweiten Heimat Indien knüpft sie auch bereits wichtige Kontakte. Ihr Traum: «Ich will in Indien mit meiner Musik durchstarten.»

Doch vorher blicken wir mit ihr aufs erfolgreiche Jahr zurück. Und scrollen gemeinsam durch ihr Instagram. Die Storys hinter ihren Insta-Posts erzählt sie oben im Video gleich selbst.

(fim)