Ist Loredana am Coronavirus erkrankt?

Am Dienstag startete Loredana in Leipzig ihre allererste Tour. Doch die geplante «King Lori»-Konzertreihe hat bereits ein verfrühtes Ende genommen: Infolge der in Deutschland und der Schweiz erlassenen Veranstaltungsverbote musste die Luzerner Rapperin sämtliche Gigs absagen.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Nun befürchtet Loredana, selber am Virus erkrankt zu sein. «Ich liege mit Fieber, Halsschmerzen und Lungenschmerzen im Bett und trinke Tee», meldete sich die 24-Jährige am Samstag hustend in einer Instagram-Story. Zuerst die Tour, nun das Kranksein – sie sei wirklich vom Pech verfolgt.

Es wird kein Test gemacht

Um abzuklären, ob ihre Symptome tatsächlich die Folgen einer Ansteckung mit dem Coronavirus sind, würde sie sich eigentlich gerne testen lassen, so Loredana weiter. Daraus wird allerdings nichts: «Ich habe angerufen, aber sie meinten, sie können keinen Test machen. Es haben Leute Vorrang, die über 65 Jahre alt sind.»

Man habe ihr am Telefon gesagt, sie solle zur Sicherheit zu Hause bleiben. Ob es in ihrem Umfeld jemanden gibt, der mit dem Virus infiziert ist und bei dem sie sich angesteckt haben könnte, thematisierte Loredana in ihrer Insta-Story nicht.



So sieht es im Tourbus aus, mit dem Loredana in den nächsten Wochen eigentlich unterwegs gewesen wäre. (Video: Instagram/Invideo

(anh)