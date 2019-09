Ist Patric der neue TV-Bachelor?

Noch laufen die Dreharbeiten in Thailand, doch schon Ende Oktober startet die neue Staffel der TV-Kuppelshow «Der Bachelor» auf 3+. Nach Clive Bucher soll nun erneut ein Unternehmer Rosen verteilen: Patric Haziri (29) soll der neue Bachelor sein, wie Blick.ch schreibt.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Auf Anfrage von 20 Minuten will der Sender die Gerüchte nicht kommentieren.

Patric arbeitet in der Geschäftsleitung seines Familienbetriebs, der an mehreren Standorten in Zürich Brezel und Kebabs verkauft. Dort soll er durchaus auch mal selbst hinter der Theke stehen und verkaufen, heisst es. Seine Mitarbeiter wissen jedoch nichts von seinem baldigen TV-Auftritt. Zumindest halten sie sich am Telefon mit «Blick» bedeckt.

Patric Haziri wäre bereits der achte Schweizer Bachelor. Die offizielle Verkündung folgt erst kurz vor der Ausstrahlung der neuen Staffel.

(kfi)