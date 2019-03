Follower rätseln über Nemos Kritzelkunst

Mundartstar Nemo pflegt neben der Musik auch andere künstlerische Ausdrucksformen. Er tobt sich modisch aus, skatet, fotografiert, dichtet – und zeichnet. Farbstifte sind die aktuelle Leidenschaft des 19-jährigen Bielers.

Umfrage Hast du erkannt, wen Nemo da gezeichnet hat? Eh, Nemos Zeichnung ist on point.

Ich musste zweimal hinschauen, aber dann wars klar.

Ich bin noch immer am Überlegen, ob es Federer oder Bligg ist.

Keine Chance!



Am Wochenende postete er auf Instagram zunächst diese Zeichnung von einem Tier auf einem Klavier:

Viele seiner über 25'000 Follower lobten Nemos Maler-Skills. Einige fragten sich aber auch, was für ein Tier der Musiker da gemalt hat. Nemo selbst gab keine Auflösung.

Kurz darauf postete er diese Zeichnung. «Wer isch das?», fragt Nemo dazu.

Auf seine Frage erhält er sehr unterschiedliche und kreative Antworten. Mehrere schreiben, dass es Mundart-Kollege Bligg sein könnte.

Dann ist da aber noch das Ding in der linken Hand. Ist es ein Tennisschläger? Ist es Roger Federer?

Vielleicht hält der Gezeichnete aber auch eine elektrische Fliegenklappe in der Hand, wer weiss das schon genau. Nemo gibt auch bei dieser Zeichnung keine Details preis.

Am häufigsten fällt aber der Name Lo. Der Berner Hitschreiber erfüllt die allermeisten Attribute: Da ist der Bart, der akkurate Dutt. Nur der Tennisschläger/Fliegentätscher bleibt rätselhaft. Ist es ein Mikrofon?

Wir lösen an der Stelle gern auf: Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt Nemo, dass es sich beim Porträtierten um seinen Musikerkollegen und Freund Lorenz Häberli von Lo & Leduc handelt.

Was für ein Gerät Lo auf dem Bild in den Händen hält, will Nemo aber nicht verraten. Diese künstlerische Freiheit ist ihm nicht zu nehmen.

(fim)