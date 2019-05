Ex-Bachelor Janosch kehrt ins Fernsehen zurück

Janosch Nietlispach hat einen neuen Job: Er ist ab Freitag offiziell Sportmoderator. Für Teleclub reist der Zuger mit an die Eishockey-WM in der Slowakei. Wie der Sender in einer Mitteilung schreibt, wird Janosch «in regelmässigen Beiträgen mit Spielern und Trainern sprechen» und «den Puls vor und nach den Partien fühlen».

Nietlispach ist bekennender Hockey-Fan und fiebert regelmässig im Stadion bei den Spielen seines Heimvereins EV Zug mit. Bei der U-20-WM war er über den Jahreswechsel zudem als Fitness-Coach mit dabei.

«Ich verfolge Eishockey schon mein ganzes Leben.»

«Eishockey ist meine neue alte Leidenschaft. Schon mein ganzes Leben verfolge ich den Sport voller Begeisterung. Ich habe zahlreiche gute Freunde und spannende Kontakte im Eishockey und arbeite auch als Konditions- und Boxtrainer für diverse Sportler», sagt der 30-Jährige über seinen Hockey-Bezug.

Am Freitag reist er ab. Janosch sagt vor dem Trip in die Slowakei: «Zuerst war ich beim Hockey als Fan dabei, dann als Freund und Trainer – und jetzt als Reporter für Teleclub! Ich bin superglücklich, diese Chance zu erhalten.»

Nervös ist er nicht. «Live zu moderieren, ist etwas Neues, klar. Ich bereite mich aber auf alles gut vor. Und für mich sind das nicht Interviews, sondern Gespräche, die ich führe – wie ich es mit anderen Menschen auch mache.»

«Er bringt den notwendigen Biss mit.»

Zuvor war der Ex-Kickboxprofi und Ex-TV-Bachelor mehrere Monate lang beim Sender in Ausbildung. Gefördert hat ihn Programmleiterin Claudia Lässer.

«Janosch war als Interviewgast in meiner Sendung ‹Zoom Persönlich› und hat mich mit seiner natürlichen Art und seiner Kamerapräsenz sehr überzeugt. Ich habe ihm dann vorgeschlagen, dass wir ihn mit unserem Teleclub-Talent-Pool weiter fördern», sagt Lässer.

Sie schätze seine Natürlichkeit und sein Fachwissen. Und: «Er bringt als ehemaliger Spitzensportler den notwendigen Biss mit, den es in diesem Business braucht.»

«Claudia Lässer ist von Anfang an hinter mir gestanden.»

Janosch gibt die Komplimente zurück: «Sie ist von Anfang komplett hinter mir gestanden. Sie ist mein Vorbild: Wie Claudia es schafft, Menschen dazu zu bringen, sich zu öffnen, darauf arbeite ich hin.» Am Freitag steht Janosch zum ersten Mal im Einsatz.



