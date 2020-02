Janosch und Kristina haben sich getrennt

Dreieinhalb Jahre waren Ex-Bachelor Janosch Nietlispach (30) und seine Kristina ein Paar. Am 3. September 2016 haben sich die beiden in Zug zum ersten Date getroffen, nachdem der Ex-Bachelor zwei Tage zuvor Kristina im Oman seine letzte Rose überreicht hatte.

Umfrage Bist du in einer Beziehung? Ja, schon lange.

Ja, es ist noch ganz frisch <3

Ich treffe mich mit jemandem, wir definieren das aber nicht.

Nope. Passt so für mich.

Leider nein. #ForeverAlone

Nun haben sich die beiden getrennt. Das Liebesaus verkündete der Ex-Bachelor am Samstag auf seinem Instagram-Account. «Mit dir verliere ich den ehrlichsten, loyalsten und liebevollsten Menschen, den ich jemals an meiner Seite hatte», schreibt der 30-Jährige. «Ich werde dich immer lieben und du wirst auch immer einen Platz in meinem Leben haben. Danke für alles, was ich von dir lernen durfte. Du bist ein wundervoller Mensch», heisst es in dem Insta-Post weiter.

Auch Kristina hat sich in der Zwischenzeit auf Instagram geäussert. «Wir blicken auf eine wunderschöne Beziehung mit ganz viel Liebe zurück», so die 25-Jährige. Dabei findet sie in ihrem Insta-Post nur liebevolle Worte für ihren Ex-Partner: «Du hast mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Du wirst in meinem Leben immer einen Platz haben.» Mit der Trennung von Janosch und Kristina sind Ex-Bachelorette Andrina und Kenny noch das einzig verbleibende «Bachelorette»-Pärli.

(mon)