Am 20. April gilt es für Janosch Nietlispach (30) ernst: Der Ex-Profikämpfer und Ex-3+-Bachelor steigt wieder in den Ring. Gegen seinen letzten Bezwinger Petar Majstorovic (44) kommt es in Bern zur Revanche.

Für die Vorbereitung hat sich Janosch nun einen Premium-Sparring-Partner geholt: Am Wochenende trainierte er in Neuchâtel mit dem Schweizer UFC-Star Volkan Oezdemir (29). Der Fribourger ist aktuell auf Rang fünf in der Kategorie Halbschwergewicht.

«Volkan ist in Topform»

«Es ist grossartig, dass ich in der Schweiz auf diesem Weltklasse-Niveau trainieren kann», sagt Janosch. Die Gelegenheit ergab sich, weil Oezdemir in zwei Wochen in London einen Kampf bestreiten wird und sich zurzeit in der Schweiz vorbereitet. Der Westschweizer lebt sonst in Florida.

90 Minuten lang hätten sie einander gefordert. «Volkan ist in der Schlussphase der Vorbereitung, er ist am Feinschliff und in Topform», sagt Janosch.

«Zum Schluss ist es ziemlich hart geworden»

Entsprechend intensiv sei das Training abgelaufen. «Wir haben beide einstecken müssen. Volkan hat einen guten Axe-Kick», sagt Janosch. Nach einem anfänglichen Abtasten sei es zum Schluss «ziemlich hart» geworden, «das gehört dazu.»



(Video: Wibbitz/20 Minuten)

Oezdemir und Nietlispach kennen einander seit 2013. Janosch hat während seiner Aktivzeit als Kickbox-Profi auch mehrmals bei Oezdemir in dessen Wohnort Miami trainiert.



Volkan Oezdemir erklärt, wie er der erste Schweizer UFC-Profi geworden ist. (Video: Stevan Bukvic)

Oezdemir tritt am 16. März in London gegen den noch ungeschlagenen Dominick Reyes an.



