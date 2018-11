Jastina fliegt mit 80 Kilo Gepäck nach Bangkok

Zum ersten Mal seit fünf Jahren nimmt wieder eine Miss Schweiz an der Miss-Universe-Wahl teil. In den kommenden Tagen vertritt Jastina Doreen Riederer (20) ihre Heimat am internationalen Schönheitswettbewerb in Bangkok, am 16. Dezember steigt dann das grosse Finale.

Schon am Mittwoch fliegt die Spreitenbacherin in Richtung Thailand ab, zahlreiche Vorpräsentationen und Interviews warten auf sie und ihre 92 Mitstreiterinnen aus der ganzen Welt. Was im Detail auf sie zukommt, weiss Jastina selbst noch nicht.

«Wir haben nur einen groben Ablaufplan bekommen», sagt sie im Gespräch mit 20 Minuten. «Ich bin sehr nervös und lasse mich überraschen.» Selbst mit welcher Konkurrentin sie das Zimmer teilen muss, habe sie noch nicht erfahren.

15 Abendkleider und 20 Kunstwimpern

Zumindest outfittechnisch will Jastina aber nichts dem Zufall überlassen, für jede Eventualität soll die passende Garderobe griffbereit sein. Anhand einer offiziellen Packliste hat sie etliche Sommerkleidchen, Trainingsklamotten, Business-Outfits und Bikinis zusammengestellt. Allein die Toilettenartikel füllen fast einen Koffer. Und ihr pompöses Nationenkostüm musste ebenfalls Platz in einem Gepäckstück finden.

Mit sechs Koffern wird sie nun am Mittwoch in den Flieger steigen. Zum Vergleich: Dominique Rinderknecht (29) – unsere letzte Miss Schweiz an einer einer Miss-Universe-Wahl – reiste 2013 mit drei Koffern nach Moskau.

Wir wollten es deshalb genauer wissen und liessen Jastina nachzählen:

- 15 Cocktail- und Abendkleider,

- 10 Paar Schuhe,

- 20 Stück Kunstwimpern

- und 5 Bikinis nimmt sie insgesamt mit nach Bangkok.

Es ist so einiges an Übergepäck, das hier zusammengekommen ist. 90 Kilogramm habe es gewogen und inzwischen sei es auf 80 reduziert. «Bis zum Abflug werde ich wohl noch mehr streichen müssen», sagt Jastina lachend.

«Ich will die Krone»

Sollte ein Koffer den Weg nicht nach Thailand finden, wäre das der absolute Super-GAU für die Miss. «Ich will mir gar nicht ausmalen, wie es wäre, ohne Nationenkostüm dazustehen», sagt Jastina.

Auch ganz wichtig: ihr Talisman, der ihr schon an der Miss-Schweiz-Wahl Glück brachte. Das kleine Stoffpüppchen soll sie jetzt auch an der Miss-Universe-Wahl zum Sieg führen – so das ambitionierte Ziel von Jastina. «Ich will die Krone», sagt sie.

Zunächst muss sie es aber ins Finale am 16. Dezember schaffen. Bis dahin ist dann auch ihr Mami nach Bangkok nachgereist. Auf sie freut sich Jastina besonders. «Und ich gebe mein Bestes, es mindestens in die Top 10 zu schaffen.»



Klamotten sind nicht nur Jastinas Hobby – sie sind ihre Zimmer-Einrichtung. Wir haben vor einiger Zeit eine professionelle Entrümplerin bei ihr vorbeigeschickt. (Video: kfi/anh/sbr)

(kfi)