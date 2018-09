Was macht Justin Bieber in der Zürcher Gay-Bar?

Sind es bereits die Flitterwochen? Oder begleitet Justin Bieber (25) seine Model-Verlobte Hailey Baldwin (21) einfach bei den europäischen Fashion Weeks, die derzeit nacheinander in London, Mailand und Paris stattfinden? Die Frage bleibt noch unbeantwortet. Aber fest steht: Justin ist wieder in Zürich.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Am Samstagabend wurden die beiden in einer Gay-Bar im Zürcher Niederdorf gesichtet. Ganz für sich und total verliebt sitzen die frisch Verlobten auf den Fotos, die uns ein Leserreporter hat zukommen lassen, an einem Bartisch.

Justin trägt einen seiner neuen, bunten Lieblingskapuzenpullis. Mit einem ähnlichen Modell hat er vor ein paar Tagen auch in London ein spontanes Strassenkonzert gespielt.



Justin Bieber singt mitten in London für Hailey Baldwin, «die Liebe seines Lebens».

London-Mailand-Zürich

Die beiden haben nur Augen für einander, Hailey lächelt, auf dem Tisch steht ein grosses Bier. Einen Tag zuvor ist das Paar in Italien fotografiert worden, auf einer Jacht vor der Amalfiküste.

Der Popstar mag die Schweiz: Vor seinem Schweizer Konzert im Juni 2017 verbrachte er mehrere Tage im Land. Er spielte Fussball auf einer Wiese in Zürich, liess sich im Hotel ein Tattoo stechen, ass Pizza in Chur, spielte Golf in Bad Ragaz und fand dort auch noch Zeit für ein Selfie mit Christa Rigozzi.



Justin Bieber spaziert durch Chur.

Mal schauen, wohin es ihn mit seiner Verlobten dieses Mal noch verschlägt. Auf Social Media haben die beiden noch keine Bilder aus der Schweiz geteilt.



Was Justin vor seiner Hochzeit noch erledigen sollte.

(fim)