Kranke Kinder tanzen gegen den Corona-Frust

Die Corona-Pandemie und die wegen ihr verhängten Massnahmen setzen den Menschen zu. Der Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten (KMSK) zeigt mit dem Musikvideo «Bananefüess», dass man auch in schwierigen Zeiten Freude haben kann. Denn die Kinder und ihre Familien seien immer in einem Ausnahmezustand, zum Beispiel durch permanentes Homeoffice für Betreuung rund um die Uhr, so der Verein. Dennoch solle man auch in einer solchen Situation gute Laune verbreiten.

Das Video wurde zusammen mit Sam National produziert und 40 Familien beteiligten sich mit Clips. Der Künstler, Lehrer von Beruf, landete 2017 mit seinem Song «Alles nur ä Phase» einen viralen Hit und setzt sich nun für KMSK ein.

(las)