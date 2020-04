Was wolltest du schon immer von Loco wissen?

Gold-, Platin-, Doppelplatin-Auszeichnungen und über 20 Millionen Spotify-Streams allein auf seinem neusten Album – Musiker Seven (41) bezeichnet Loco Escrito (30) zu Recht als den Überflieger der Schweizer Musikszene. Der Zürcher Latin-Musiker war gerade in Sevens Sendung «Sing meinen Song» zu Gast und überraschte dort auch seine letzten Kritiker.

Im Februar gelang Loco zudem etwas, was noch keiner vor ihm schaffte: Zum zweiten Mal in Folge holte er sich den Swiss Music Award in der Königssparte «Best Hit».

Keine Tour, aber vielleicht ein Sommerhit

Seine Tour musste er wegen der Corona-Krise zwar auf den Herbst verschieben. Aber seine Reise geht trotzdem weiter: Diesen Freitag veröffentlicht Loco Escrito seine neue Single.

«Ámame» heisst der Song – und die Chancen, damit einen erneuten Sommerhit zu landen, stehen äusserst gut. Seine Fans sind sich jedenfalls sicher: Die neue Single wird ein Hit: «Die Swiss Music Awards 2021 rufen schon – hörst du sie auch?», schreibt einer von Locos 55'000-Insta-Followern.

