Kommt ein Duett von Luca Hänni und seiner Michèle?

Mit süssen Pärli-Fotos machte Luca Hänni (24) vor rund drei Monaten seine Liebe zur 27-jährigen Michèle öffentlich. Seither weicht ihm die Bernerin nicht von der Seite. Gemeinsam zeigte sich das Paar bereits auf dem roten Teppich bei den Swiss Music Awards, während des Eurovision Song Contest vergangene Woche in Tel Aviv und nun sogar im Tonstudio.

Am Montag veröffentlichte Luca drei Videos in seiner Instagram-Story, in denen der Sänger und seine Freundin zwar nicht zu sehen, aber zu hören sind. Im hauseigenen Studio sangen die beiden ein Cover von Calum Scotts «You Are the Reason» ein – und gaben ihren Fans eine kurze Kostprobe (oben im Video!). Dazu schrieb der Musiker: «Studio-Session mit meinem Babe.»

Keine Veröffentlichung

Einen Plan, den gemeinsamen Track zu veröffentlichen, gibt es aber nicht. «Das Duett war just for fun», wie Luca 20 Minuten ausrichten lässt.

Es ist längst bekannt, dass Luca und Michèle die Leidenschaft fürs Singen teilen. Auf ihrem Instagram-Account, den die Lehrerin vermutlich zum Schutz ihrer Privatsphäre auf Privat gestellt hat, teilt sie immer mal wieder kurze Clips, in denen sie ihr Gesangstalent unter Beweis stellt.



Am Sonntagabend feierten die Fans Luca bei seiner Ankunft am Zürcher Flughafen. (Video: 20 Minuten/SDA)

Michèle ist Lucas grösste Stütze

Unter ihrem Spitznamen Mischeeu A. betrieb sie zudem einen eigenen Kanal auf Youtube. Kurz nach der Bekanntgabe der Beziehung mit Luca hat Michèle aber all ihre Clips entfernt.

Seit Herbst 2018 sind die beiden ein Paar. Kennen gelernt haben sie sich bei einer Feier. Michèle war während des Eurovision Song Contest, bei dem Luca beim Finale am Samstag für die Schweiz den vierten Platz erreichte, seine grösste Stütze.

Es sei schön, diese Zeit als Team zu geniessen und «es tut richtig gut, dass sie hier ist», verriet er vergangene Woche im Interview mit 20 Minuten.



Lucas Auftritt im ESC-Finale. (Video: SRF)

