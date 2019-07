Was hat sich Loco Escrito da stechen lassen?

Loco Escrito (29) hat schon so einige Tattoos auf seinem Körper verteilt – auf den Händen, dem Oberkörper und auch an den Beinen. Seit gestern trägt der Sänger nun auch eines auf der Lippe.

Umfrage Was hältst du von Lippen-Tattoos? Richtig geil! Ich habe selber eines.

Eigentlich ganz cool, mir selber würde ich aber keines stechen lassen.

Ganz schlimm! Die Innenseite einer Lippe sieht sowieso schon aus wie ein ekliger Fleischklumpen, den muss man nicht noch verzieren.



Via Instagram nahm er seine Follower am Mittwoch zum Tätowiertermin mit: In mehreren Bildern und Videos zeigt er den Prozess des Stechens – und natürlich das Ergebnis.

«Uiui» prangt da nun auf der Innenseite seines Mundes. «Uiui» ist aber nicht einfach eine wahllos zusammengewürfelte Buchstabenkombination, sondern der Titel seiner neuesten Single, die er am vergangenen Freitag veröffentlichte.

Auf Youtube hat das dazugehörige Musikvideo schon über 60'000 Aufrufe – gut möglich, dass mit Locos Aufsehen erregendem neuem Lippen-Tattoo werden wohl noch einige mehr dazu gekommen. Werbung, next Level.

Seine Fans sind geteilter Meinung

Und was denken seine Fans über die neue Verzierung am Mund? Laut den Kommentaren unter den Insta-Beiträgen ist die Meinung dazu gespalten. Einige finden es cool – «uiui, ich liebe es!», lautet ein Kommentar, – andere können das Tattoo nicht ganz nachvollziehen: «Horror», schrieb ein Insta-User dazu.

Wie Loco während des Tätowierens die Schmerzen ausgehalten hat, kannst du im Video oben sehen – dort findest du auch noch die Tattoobilder anderer Stars, die sich mit permanenter Tinte die Lippen verzieren liessen.

Das Sujet in ganzer Pracht siehst du hier.



