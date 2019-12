«Wenn mir ein Geschenk nicht gefällt, sage ich das»

Loco Escrito (29) und Nickless (24) verbreiten gemeinsam Weihnachts-Vibes: Die beiden Zürcher Hitschreiber haben zusammen mit dem Jugendchor 123 Bühne frei! am Sonntag Saisonklassiker wie «Jingle Bells» und «Last Christmas» performt – und ihre eigenen Hits «Maria» und «Waiting».

Umfrage Wie reagierst du auf nicht so tolle Geschenke? Ich sage ganz ehrlich, dass es mir nicht so gefällt #HonestyWins

Ich bedanke mich nett, aber nicht übertrieben.

Ich fake-freue mich – ich bring das nicht anders übers Herz.

Ich finde generell alle Geschenke überflüssig.



Der besondere Auftritt fand im Rahmen des jährlichen Tourstopps des Weihnachtstrucks von Coca-Cola beim Zürcher Shoppingcenter Sihlcity statt. 20 Minuten bat Loco Escrito und Nickless vor der Show zu einem kurzen Weihnachtsschwatz.

Welche Geschenke sie als Kinder enttäuscht haben und wie sie die Feiertage verbringen, verraten die Musiker oben im Video.



Hier gibts «Maria» von Loco Escrito und «Waiting» von Nickless in den einmaligen Loco-Escrito-Nickless-Jugendchor-123 Bühne-frei!-Versionen. Plus weitere Einblicke in die Weihnachtsshow beim Coca-Cola-Weihnachtstruck. (Video: Gregory Koefer/gib)

(fim)