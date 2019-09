Loredana entfolgt Mozzik auf Instagram

Wie steht es um die Beziehung von Erfolgsrapperin Loredana (24) und ihrem Ehemann Mozzik (24)? Die beiden haben sich immer noch nicht zu den Trennungsgerüchten geäussert, die sich seit einigen Wochen hartnäckig halten.

Umfrage Was denkst du, sind Loredana und Mozzik noch ein Paar? Ja, sicher! Die müssen ihre Beziehung ja nicht allen unter die Nase reiben.

Ich kann das doch nicht wissen.

Nein, das ist vorbei, sowas spür ich ganz genau.

Doch ihr Social-Media-Verhalten deutet auf eine Trennung hin: Loredana ist ihrem Mann auf Instagram entfolgt – unter den 256 Personen, die sie auf der Plattform abonniert hat, ist der Rapper nicht mehr dabei.

Das Gleiche hat Mozzik gemacht: Er folgt Loredana ebenfalls nicht mehr. 2019 ist das ein deutliches Indiz für eine zerbrochene Beziehung.

Mozzik feiert Geburi ohne Lori

Heute wird Mozzik 24 Jahre alt. Eine öffentliche Gratulation gabs von Loredana bisher nicht – sie arbeitete und feierte am Samstagabend lieber in Deutschland mit ihren Musiker-Kollegen Pietro Lombardi (27), Dardan (21) und Kay One (35). Loredana und Mozzik scheinen auch dieses Wochenende getrennt zu verbringen.

Gemeinsame Posts des Paares sind schon seit einer Weile sehr rar und dienen immer nur Promo-Zwecken. Vor nicht allzu langer Zeit war das noch anders: Nachdem die beiden im Dezember 2018 Eltern einer Tochter geworden sind, haben sie regelmässig auf Instagram Einblicke in ihren Alltag in Luzern gegeben und auch gern als Familie posiert. Solche Bilder gibt es keine mehr.

«Wo warst du gestern Nacht?»

Auf dem Insta-Profil, das Loredana und Mozzik für Tochter Hana eingerichtet haben, sind bis auf eine Ausnahme alle Familienfotos gelöscht. Dort sieht man nur noch Hana allein, oder jeweils mit einem Elternteil.

Auch mit ihrer neuen Musik spielt Loredana auf Beziehungsprobleme an. In ihrem jüngsten Hit «Genick» singt sie im Refrain: «Wo warst du gestern Nacht, schon wieder ohne mich? Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich.» Über mögliche Gründe für eine allfällige Trennung ist nichts bekannt.

Für 2020 haben Loredana und Mozzik eine Tour zusammen geplant – die sie auch weiterhin bewerben. Die gemeinsame Hit-Single «Eiskalt» ist in den deutschen und Schweizer Charts immer noch in den Top 30 platziert.

(fim)