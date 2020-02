Loredana muss ihr Konzert in Zürich absagen

Die Schweizer Rapperin Loredana (24) hätte diesen Samstag im Club Rinora4 in Rümlang auftreten sollen. Das Coronavirus kommt ihrer Show nun in die Quere. Grund dafür ist der Entscheid des Bundesrats, bis zum 15. März alle Grossveranstaltungen zu verbieten.



Dies teilte Lori, die am Freitag an den Swiss Music Awards ihren ersten Schweizer TV-Auftritt hatte und den Award für «Best Breaking Act» abstaubte, ihren Fans am Samstagmittag in ihrer Instagram-Story mit.

«Es wäre nicht richtig, nur 1000 reinzulassen»

«Wie ihr sicher alle mitbekommen habt, müssen in der Schweiz alle Veranstaltungen, die über 1000 Personen fassen, abgesagt werden. Aus dem Grund müssen wir leider unsere Show im Rinora absagen», so die Rapperin.

Weiter erklärt sie: «Es wäre nicht richtig, in einen Club, in den 3000 Leute reinpassen, nur 1000 Stück hereinzulassen. Das macht dann für den Club kein Sinn und ich möchte meine Fans nicht enttäuschen.» Sie verspricht zudem, einen neuen Termin zu finden.

Nebst Loredanas Show sind etwa auch die geplanten Schweizer Konzerte der deutschen Indie-Rocker Annenmaykantereit oder des US-Popstars Halsey vom Verbot betroffen.

(zen)