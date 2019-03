Mozzik parkiert auf Behinderten-Parkplatz

Als eine Leserin am Donnerstag gegen 11 Uhr in Zürich in der Eugen-Huber-Strasse aus ihrem Auto stieg, traute sie ihren Augen nicht. Ein grosser Range Rover stellte sich mitten auf einen Behinderten-Parkplatz – ohne über die dafür nötige Parkkarte für Gehbehinderte zu verfügen.

Noch mehr staunte die Leserin, als sie die beiden Personen, die aus dem Auto stiegen, erkannte. «Es waren der Rapper Mozzik und die Sängerin Loredana, dessen bin ich mir sicher.» Dieser Verdacht bestätigte sich auch bei der Überprüfung der Autonummer.

«Sie standen eine ganze Stunde auf dem Parkplatz»

«Die beiden stiegen aus und studierten das Schild für den Behindertenparkplatz eingehend», erzählt die Leserin. «Es kann also nicht sein, dass sie versehentlich auf diesem Parkplatz parkiert haben.» Sie selbst habe einen Termin in einem der angrenzenden Häuser gehabt. «Als ich eine Stunde später wieder herauskam, kamen auch gerade die beiden Musiker zurück. Sie standen also eine ganze Stunde auf dem Parkplatz.»

Die Leserin zeigt sich empört. Es habe nicht so gewirkt, als ob die beiden unter Zeitdruck standen. Sie seien gemütlich ausgestiegen und hätten sich Zeit gelassen. «Ich wusste nicht, ob ich die Polizei alarmieren oder sie direkt konfrontieren soll. Ich habe es dann aber gelassen», sagt sie.

Loredana und ihre Ehemann waren für 20 Minuten für ein Statement nicht zu erreichen.

(20 Minuten)