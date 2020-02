Loredana und Zuna posten verräterische Fotos

Letzte Woche kursierte im Netz ein Acht-Sekunden-Clip, der angeblich die Luzerner Rap-Durchstarterin Loredana Zefi (24) ganz vertraut mit Deutschrapper Zuna (26) von der KMN Gang zeigen soll.

Umfrage Daten sich Loredana und Zuna? Hallo, der Fall ist ja so was von klar.

Nein – die wollen doch bloss, dass man über sie redet.

Gleiche Hose, gleiches Auto, gleiche Zeit – vielleicht einfach ein Riesenzufall?



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

20 Minuten fragte damals bei ihr nach. Loredana gab an, dass es sich bei den Personen nicht um sie und Zuna handelt. Nun meinen Instagram-User jedoch, einen weiteren Hinweis entdeckt zu haben. Stehen sich die beiden tatsächlich näher, als sie zugeben?

Seine Cordhosen verraten ihn

Loredana teilte gestern in ihrer Instagram-Story ein Foto von ihrer Hand, das ihre Tattoos und Ringe zur Schau stellt. Sie befindet sich in einem Auto, nebenan am Steuer sitzt eine Person mit beigen Cordhosen.

Was den Followern der beiden nicht entgeht: Zuna postet zur selben Zeit ebenfalls einen Auto-Schnappschuss von sich – und seinen beigen Cordhosen. Er sitzt am Steuer, das Interieur sieht verräterisch gleich aus. Kurze Zeit später löscht der Rapper das Foto. Ob sie ihren Fehler bemerkt haben?

Halten sie Händchen?

Kurz vor diesen beiden Fotos postete die Luzernerin zudem noch ein weiteres Hand-Selfie. Sie hält darin eine Männerhand, die mit Armbändern geschmückt ist.

Ein gleiches Modell hing auch schon an Zunas Handgelenk, wie etwa in diesem Post des Rappers zu sehen ist.

Beide haben sich bisher noch nicht zum Vorfall geäussert.

(zen)