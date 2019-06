Loredanas Papa ist im Kosovo beerdigt

Am späten Samstagabend lädt Loredana Zefi (23) das Bild in ihrer Insta-Story hoch: Darauf zu sehen ist eine Trauergemeinschaft von rund 40 Leuten, und ein mit weissen Blumen bedecktes Grab. Der Friedhof scheint in der Heimat ihrer Familie im Kosovo zu liegen.

Zum Foto schreibt Loredana: «Danke Papa, dass wir zehn Geschwister sind und die beste Mama haben.» Für den Abschied seien sie alle «vollster Liebe» an seinem Grab gestanden. Sie bezeugt den Familienzusammenhalt: «Ich kenne nichts, wenn es um Familie geht. Und daran werde ich mich halten!»

Am Donnerstag war Loredanas Vater verstorben. Über die Umstände seines Todes sind keine Details bekannt. Gegen Loredana wird aktuell wegen Betrug ermittelt – sie soll einem Ehepaar aus dem Wallis um mehrere Hunderttausend Franken abgeknöpft haben.

(fim)