«Ich will den Anwälten nicht reinreden»

«Vieles ist unwahr. Sehr, sehr vieles», sagt Loredana im Gespräch mit der «Weltwoche» . Was genau, führt sie nicht aus. Darf sie auch nicht, denn: Es handelt sich um ein laufendes Verfahren. Sie selbst sagt, sie wolle sich nicht einmischen. «Ich habe gegenüber den Staatsanwälten, die versuchen, das Rätsel zu lösen, enormen Respekt», so Lori. «Da will ich nicht reinreden, obwohl es für mich ein Leichtes wäre, zu sagen: Ey, alles unwahr, es war nämlich so und so. Blablabla. Aber das will ich nicht, der Druck soll nicht noch höher werden.»

Über die belastenden Nachrichten

Whatsapp-Messages könne man fälschen. Sie sei ausserdem jemand, der nicht gerne schreibe. «Ich telefoniere meistens.» Die belastenden Sprachnachrichten, auf denen sie zu hören ist, habe sie sich nicht angehört. «Wirklich. Nur ein Sprachmemo, megalustig. Ich soll gefragt haben: Alles gut, Baby? So was.» Die Medien würden das Rätsel nur noch grösser machen: Loredana nennt einige unterschiedliche Zahlen, die zu den Betrugsvorwürfen kursieren. «Was ich klarstellen kann: Angeklagt bin ich wegen 350'000 Franken.»

Über das Gerichtsverfahren

Wegen der Coronavirus-Pandemie werde ihr Verfahren wohl verzögert und verschoben. «Die Wahrheit wird aber rauskommen. Irgendwann», sagt Loredana. Sie habe noch nie ein Verfahren gehabt, «meine Weste sie weiss, übelst blank». Nur ihr Führerschein sei ihr einmal entzogen worden. «Dieses Glück, ein echter Gangster zu sein, habe ich gar nicht.»

Über ihre Kindheit

«Eigentlich bin ich nur mit Jungs aufgewachsen, spielte Fussball, Basketball, Pingpong», erinnert sich Loredana, das jüngste von zehn Kindern. «Geht es um Frauensachen wie Schminken, habe ich keine Ahnung. Null.»

Über ihre Familie

Der Zusammenhalt in ihrer Grossfamilie sei seit jeher «riesig». Auch wenn alle sehr verschieden seien. «Trotzdem waren wir eine Familie, wir hielten übelst zusammen. Noch heute.»



Loredanas Dankesrede für ihren Swiss Music Award als «Best Breaking Act». (Video: SRF)

Über ihren Durchbruch

«Entscheidend war, dass es das, was ich machte, noch nicht gab in Deutschland», ist sich die Rapperin sicher. «Ich kam mit Deutschrap, mit Autotune, mit Stimmeffekten. Das nutzte niemand so krass wie ich.»

Über Ruhm und Überheblichkeit

Am Anfang habe sie sich noch darüber gefreut, dass alle ein Foto mit ihr wollten. «Es wird aber uninteressant, sehr schnell. Irgendwann will man einfach Ruhe, etwas trinken gehen, ohne genervt zu werden», so Lori. Ständig höre man Komplimente, «Lob nonstop». Da werde man automatisch arroganter und eingebildeter. «Also fragte ich mich: Ey, was kann mich auf dem Boden halten? Wer checkt nicht, dass ich Rapperin bin? Meine Antwort: eine Tochter.»

Über ihre Tochter

Ihr eineinhalbjähriges Mädchen Hana habe ihr gezeigt, was Nächstenliebe sei. «Wenn ich nach einer Show vor 15'000 Leuten heimkomme, habe ich Spielzeug vor der Nase, ziehe mein Pyjama an und spiele mit meiner Kleinen.»

Über ihren Mutter-Alltag

Schlaflose Nächte kennt auch eine Star-Rapperin wie Loredana. «Meine Tochter wacht zweimal auf, will trinken, weint», schildert sie ihren Mami-Alltag. «Ich nehme sie dann auf den Arm und kann dann nicht mehr schlafen. Mein Körper ist überfordert: Zwar bin ich megamüde, möchte schlafen, aber ich bin wach, wegen der Kleinen – Mutterinstinkt.» Loredana verzichtet auf eine Nanny, ihre Schwester schaut auf Hana, wenn sie nicht da ist. Auf die Frage, ob sie auch Windeln wechsle, antwortet sie: «Ja, klar. Alles, ich mache alles.»

Über ihre Erziehung

Sie wolle Hana vor allem zur Selbstständigkeit erziehen, sagt Loredana. «Meine Situation als Beispiel: Man ist liiert, kriegt ein Kind, trennt sich dann aber und ist alleinerziehend. Fakt. Hanas Vater ist nicht da, nicht weil er nicht will, sondern weil es zusammen nicht funktioniert.» Sie müsse alleine klarkommen – und das solle auch ihre Tochter. «Sie muss später selber auf sich schauen können.»

Über Geld

Ihr Leben habe sich durch den plötzlichen Reichtum nicht verändert. Je mehr sie verdiene, desto mehr wolle sie helfen. «Meiner Mutter, Brüdern, Schwestern. Ihnen zu helfen, macht mich glücklicher als drei krasse Autos oder eine Villa.» Sowieso liebe sie das Normale, «normal ist für mich Luxus». Loredana sagt: «Das viele Geld hat mich nicht verändert. Eigentlich krass.»

Über ihre Wohnung

Loredana lebt in einer 5,5-Zimmer-Wohnung unweit von Luzern, «ohne Luxus, ohne Butler, nichts», wie sie sagt. Was sie an ihrem Zuhause liebt: die Aussicht auf den Vierwaldstättersee. «Die schätze ich, das ist mein Luxus.»



Loredana zeigt ihren Tourbus: Die erste Headliner-Tournee musste sie wegen der Coronavirus-Pandemie abbrechen. (Video: Instagram/Invideo/20 Minuten)

Über das männerdominierte Rap-Business

Dass die allermeisten bekannten und erfolgreichen Rapper Männer sind, motiviere sie. «Alle meine Songs mache ich, um Männern zu zeigen, dass ich es draufhabe. Was er kann, kann ich schon lange», sagt Loredana. Sie wolle nicht gesondert als Frau im Rap-Business behandelt und eingeschätzt werden. «Daher nannte ich mein Album nicht ‹Queen›, sondern ‹King Lori›. Ich will die Rap-Krone, die männliche.»

Über ihre Musik

Ihre eigenen Songs beschreibt Loredana als «cool». «Ab und zu» sei etwas Gangsta-Rap drin. «Aber mein Stil ist melodischer, sicher sehr positiv.»

Über Feminismus

Loredana sagt, sie kämpfe für Frauenrechte. «Ich will, dass Frauen zusammenhalten, um gegen Typen anzukommen.» Ihre Message sei: «Ey, ich bin eine Frau, und ich kann, was ein Typ kann, als Frau.» In ihren Songs thematisiere sie das aber nicht, weil sie Privates und Politisches aussen vor lasse. «Warum? Weil jeder Mensch sich selber finden soll.» Doch sie findet, dass Frauen selbstbewusster auftreten. «Ich möchte, dass Frauen merken, es ist am coolsten, sein eigenes Geld zu haben und damit Typen das Essen zu bezahlen. Es kommt vor, dass ich mit zehn Jungs esse, dann aufstehe, bezahle und allen einen schönen Abend wünsche.»

