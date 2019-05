Michèle überrascht Luca mit Zmorge um 5:46 Uhr

Luca Hänni (25) wurde von seiner Freundin Michèle am Sonntagmorgen mit einem «Frühstück bei Kerzenschein» überrascht. Der Grund für den romantischen Zmorge um 5:46 Uhr: Lucas Abreise nach Tel Aviv – schon um halb Acht ging sein Flieger nach Israel, wo er die Schweiz am Eurovision Song Contest vertreten wird.

Umfrage Wie schätzt du Luca Hännis Chancen am ESC 2019 ein? Das Finale ist ihm sicher! Mit «She Got Me» hat er einen echten Hit gelandet.

Ich denke, seine Chancen stehen ganz gut. Ob er es aber bis ins Finale schafft, kann ich nicht mit Gewissheit sagen.

Hm. So wie die Schweizer am ESC jeweils abschneiden, denke ich nicht, dass Hänni weit kommen wird.

Ich weiss es nicht.



Michèle gab zu diesem Anlass ihrem Freund via Instagram-Story auch ein paar motivierende Worte mit auf den Weg: «Ich wünsche dir, dass du so stolz auf dich sein kannst, wie ich es schon lange bin. Hab Spass und zeige, wie toll du bist», schrieb sie zu dem Foto.

«Merci, Babe»

Luca repostete das Bild auf seinem Instagram-Profil und kommentierte die romantische Überraschung mit: «Merci vielmals, Babe. Ich liebe dich.» Michèle wird in zehn Tagen, pünktlich zu Lucas Auftritt nachreisen.

Der Berner wird mit seinem Song «She Got Me» am 16. Mai im zweiten Halbfinale antreten. Die Chancen auf eine Final-Qualifikation stehen gut. Bei den Wettbüros ist er unter den Favoriten, auch in Sachen Streams mischt sein Song in der Konkurrenz unter den Besten mit.

Luca ist mit einem neunköpfigen Team nach Israel gereist. Am Montag stehen die ersten Proben an.



Im Video oben erfährst du, wie Luca seine Chancen einschätzt und ob er einen Glücksbringer dabei hat.

Luca Hännis Abreise nach Tel Aviv

(mim)